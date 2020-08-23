Новый удар Covid-19: в Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом

Ситуация с заболевшими Covid-19 в столице становится все хуже и хуже с каждым днем.
В Киеве за минувший день было зафиксировано 307 случаев коронавирусной инфекции Covid-19 ‒ рекордное количество с начала пандемии.
Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.
Представители пресс-службы Киевской городской государственной администрации объявили срочный онлайн пресс-брифинг киевского городского главы Виталия Кличко по поводу ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице, который стартовал в 12:00.
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Напомним, ранее Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных Covid-19. Именно по этой причине городские власти ужесточили адаптивный карантин. В частности, с 17 августа городскому общественному транспорту разрешено перевозить пассажиров исключительно на местах для сидения, а киевлянам и гостям города запрещено находиться на улицах без документов, которые удостоверяют личность.