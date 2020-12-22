Новый враг государства: Минкульт добавил в черный список актера-путинца

Алексей Гуськов / УНИАН

Министерство культуры и информационной политики добавило российского актера, режиссера и продюсера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом сообщаю представители пресс-службы ведомства. По словам чиновников, 11 декабря нынешнего года Минкультуры получило письмо от Службы безопасности Украины и на его основании в понедельник, 21 декабря, добавило Гуськова в соответствующий перечень.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь по действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", — заявили в Минкульте.

По данным портала Миротворец, Гуськов неоднократно посещал Крым после оккупации полуострова Россией. Кроме этого, актер был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля и откровенно поддерживал агрессивную политику Владимира Путина и Кремля.

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Напомним, ранее Главред сообщал: