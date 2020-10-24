Новый всплеск COVID-19: врач дал тревожный прогноз и назвал сроки

В Украине спрогнозировали всплеск заболеваемости коронавирусом / Reuters

Врач-инфекционист Юрий Жигарев предупредил о вероятности всплеска заболеваний коронавирусом в ближайшее время.

Как подчеркнул он в эфире ObozTV, такой сценарий возможен после местных выборов в Украине, которые состоятся 25 октября.

По его словам, нельзя исключать варианта, когда кто-то придет на избирательные участки с симптомами коронавирусной инфекции.

"Кто-то будет в маске, кто-то без маски. Все эти ситуации вполне возможны. Поэтому полностью исключить опасность инфицирования мы, конечно, не можем. Насколько это даст нам прирост и будем ли мы иметь гораздо больше новых случаев? Думаю, не будет намного больше, но, конечно, какое-то влияние на распространение инфекции это может оказать", - предупредил медик.

В то же время он предположил, что заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, когда большинство людей уже будет иметь коллективный иммунитет естественным путем.

"Конечно, ни я, ни любой другой эксперт не может точно знать, как будет. Но я знаю, что так бывало. Например, если взять SARS-1, который был еще в 2003 году, то мы как раз имели такую ситуацию, когда заболеваемость пошла на спад до того, как была разработана эффективная вакцина. Будет ли так сейчас, я не знаю, но исключить это тоже нельзя", - добавил Жигарев.

Читайте такжеПод ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19

Коронавирус в Украине: