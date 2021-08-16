Новый всплеск коронавируса может накрыть Украину раньше осени – Минздрав

Игорь Кузин / УНИАН

Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается осенью, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

В то же время в интервью Укринформу он не исключил, что всплеск заражений в Украине может быть и раньше.

Главный санврач отметил, что рост случаев ожидается "где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре".

"Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить", - отметил Кузин.

Он уточнил, что вакцинация действительно защищает от тяжелого течения - это ключевой момент, уточнил главный санитарный врач.

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"Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будет летальных исходов осенью, когда такая вспышка действительно будет", - считает он.

Во-вторых, по его словам, именно от ответственного поведения украинцев зависит то, насколько быстро Украина будет заходить в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону.

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Напомним, ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.