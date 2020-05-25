Новый закон о спецконфискации будет наполнять карманы олигархов, а не госбюджета

Укрсиббанк

Многолетний конфликт между бизнес структурами АИС и DCH, связанный с долговыми обязательствами первой перед Укрсиббанк, продолжает набирать обороты. Группа АИС ранее обвинила DCH в рейдерской атаке, а структуры DCH, в свою очередь, используя ряд схем, пытаются получить в собственность одновременно и активы АИС, и старые долги перед вышеупомянутым банком.

Если коротко, то в 2007 году несколько ООО, которые связывают с АИС, получили около $30 млн. кредита в "Укрсиббанке", который ранее принадлежал олигарху Ярославскому. В 2008 году вследствие экономического кризиса в Украине и мире авторынок рухнул и у заемщиков возникли сложности с возвратом средств. Однако были перечислены денежные средства, которые составляют более чем 90% тела кредита. В 2013 году "Укрсиббанк" было признано потерпевшей стороной по делу. Судебные процессы между кредитором и должниками длились 4 года, и в 2017 году банк на основании факторинга, заключенном между "Укрсиббанком" и ООО "Украинская Металлургическая Компания" (принадлежит олигарху Ярославскому) передал в ее пользу права требования к заемщикам по Кредитным договорам. То есть - продал долги. И тут начинается самое интересное. Вместе с долгами банк "продал" ООО "УГМК" статус потерпевшего, что вообще невозможно – представьте себе, что вам нанесли травму, вы признаны потерпевшим и продаете свой статус своему соседу. Получается, что все травмы были нанесены ему. Полная чушь, не так ли?

Дальше – еще интереснее. В 2018 году более 100 объектов недвижимости (автосалоны, СТО и др.), работавшие под брендом АИС, но принадлежащие разным организациям, арестовываются. Согласно закону, они были переданы АРМА - Национальному агентству по розыску и управлению активами, полученных коррупционным путем (но вообще, к чему долговой конфликт к коррупции в государственных органах). После этого АРМА благодаря манипуляциям (несвоевременное объявление тендера на управление активами, вмешательство должностных лиц в систему регистрации) сделало все необходимое, чтобы объектами "АИС" управляла ООО "Воздвиженка"... компания Ярославского. "Конфликт интересов?!", - скажете вы. И конечно, - да! Но наше с вами мнение уже давно никого не интересует. Тем более, если речь идет об имуществе стоимостью в миллиарды гривен.

Далее, в апреле 2020 года Днепровский районный суд г. Киева объявил приговор двум жителям Харьковской области, которые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины. Сам по себе приговор, возможно, и не привлек бы внимание, если бы не тот факт, что 2 млрд. гривен вероятно будут возмещены олигарху Ярославскому не из карманов обвиняемых, а за счет продажи конфискованного имущества большого количества предприятий (в данный момент суд увеличил их количество с сотни более чем в два раза), которые принадлежат разным владельцам, которые, возможно, имеют конфликт непосредственно с Ярославским.

Приговор обжалуется в Киевском апелляционном суде, но до сих пор неизвестно, будет ли апелляция принята к рассмотрению.

Именно поэтому никого не удивило неправосудное решение Днепровского районного суда столицы. Не обращайте внимания на то, что оно противоречит ст. 21 и 24 Закона "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений". Ведь согласно закону, АРМА должно бы было все средства перечислить в госбюджет, однако судья Днепровского районного суда г. Киева Мирослава Марченко приняла решение возместить убытки компании Александра Ярославского за счет продажи арестованных активов. А то, что останется – зачислить в собственность государства.

Судья Марченко, ссылаясь на ст. 23 профильного закона об АРМА, фактически обязала Агентство исполнить решение о конфискации и реализовать все имущество без согласования с Минюстом, Минфином и Минэкономразвития, которые должны были бы определить, какое имущество остается государству, а какое будет реализовано в пользу пострадавшего.

Дело в том, что такое применение норм законодательства "О спецконфискации" может стать прецедентом в украинском судопроизводстве и это очень тревожный и опасный сигнал, ведь фактически арестовывается имущество, которое принадлежит третьим лицам в уголовном производстве по обвинению подставных физических лиц, которые никакого отношения к этому имуществу никогда не имели и не имеют.

Такие действия явно нарушают не только украинское законодательство, практику Европейского суда по правам человека, но и Конвенцию о защите прав человека. Выше уже отмечалось, что апелляционная инстанция может не принять к рассмотрению апелляцию на приговор. И в таком случае это будет прямым нарушением практики ЕСПЧ, которая говорит о том, что лицо, к имуществу которой государством была применена спецконфискация, имеет право на судебную защиту и представления своих аргументов в суде. А в нашем случае жалобщика даже не было допущено к участию в судебном процессе, который происходил в Днепровском райсуде! И это не единственное нарушение, ведь жалобщиков лишили почти всех процессуальных гарантий. Таких как состязательность, предварительное раскрытие обвинительного дела и даже возможности быть представленным адвокатом!

Что уж говорить о нарушениях, которые касаются украинского законодательства. Неправомерность приговора Днепровского райсуда заключается в том, что он прямо нарушает статью 96 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает, что "специальная конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества. То есть, райсуд фактически поставил интересы олигарха Ярославского выше государственных. И это прямое нарушение ст. 96-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает, что в случае конфискаций имущество сначала должно безвозмездно перейти в собственность государства и не может быть использовано для возмещения ущерба потерпевшему.

И это еще не все. Днепровский райсуд нивелировал нормы ст. 96-2, которая прямо говорит о том, что спецконфискация не применяется к средствам и имуществу, которые подлежат возврату владельцу или предназначены для возмещения вреда.

Таким образом, Днепровский райсуд фактически отождествил олигарха Ярославского с государством. Но, если государственные аппетиты регламентируются законом, то кто удовлетворит аппетиты Ярославского? Ведь, судя по украинской практике, нет сомнения, что имущество и арестованные активы будут оценены низко для того, чтобы оставалась немалая маржа, которая бы и дальше оставляла возможность олигарху претендовать на другое имущество. Поэтому, государству вообще может ничего не "перепасть" после реализации незаконно конфискованного имущества.

Следовательно, будьте готовы, что в случае, если ваш сосед не рассчитался с банком за кредит, то коллекторы придут к вам, чтобы конфисковать и распродать ваше имущество. Потому что интересы олигархов оказываются важнее интересов государства и граждан.