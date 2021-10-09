УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Обходят иммунитет от вакцины": инфекционист назвал самые опасные штаммы коронавируса

9 октября 2021, 15:51

Коронавирус продолжает мутировать, а его новые штаммы становятся более заразными.

Аристов
Вадим Аристов / Фото УНИАН

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал, какие разновидности коронавируса являются самими опасными на данный момент.

В комментарии Главреду эксперт отметил, что большую опасность несет даже штамм "Дельта", который уже был зафиксирован в Украине.

"Лямбда" и "Мю" вызывают наибольшую тревогу сейчас, потому что они обходят иммунитет от вакцины и их летальность несколько выше. Однако даже одной "Дельты" нам достаточно, чтобы иметь большие проблемы, как было в свое время Индии", — отметил Аристов.

Читайте такжеCOVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при леченииИнфекционист подчеркнул, что по уровню распространения сейчас опасной является "Дельта", потому что "она имеет наибольшее распространение и уже сейчас убивает".

Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Скорее всего, именно они остановят эту эпидемию, считает эксперт.

Также Аристов развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных. По его словам, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода), в случае отказа от вакцинации. Поэтому им нужно бежать прививаться как можно быстрее.

Читайте полную версию чата читателей Главреда с Вадимом Аристовым тут.

Автор: Сергей Кущ
viber
Дельта коронавирус Вадим Аристов
Сейчас вы просматриваете новость «"Обходят иммунитет от вакцины": инфекционист назвал самые опасные штаммы коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально вышеУдачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Гороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический деньГороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический день Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дниКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2 Мрак еще хуже, чем при Путине: экс-майор КГБ спрогнозировал будущее Украины после смены власти в РФМрак еще хуже, чем при Путине: экс-майор КГБ спрогнозировал будущее Украины после смены власти в РФ

Последние новости

15:51

"Обходят иммунитет от вакцины": инфекционист назвал самые опасные штаммы коронавируса

15:40

Украинцев предупредили о взлете цен на хлеб: эксперт объяснил рекордное подорожание Видео

15:10

Коронавирус "разбушевался" в Одессе: в реанимацию образовалась огромная очередь

15:00

Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки Видео

14:50

Врач рассказал о проблемах со здоровьем у Саакашвили на 9-й день голодовки Видео

Реклама
14:50

Украину заморозит до -5 градусов: синоптик предупредила о "холодяке" и мощных шквалах Видео

14:29

Дети едва дышали: коп спас двух девочек-подростков, которым стало плохо после наркотиков

14:16

"Фура даже не остановилась!": мама певицы Камалии второй раз за пол года попала в ДТП

13:55

Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем

13:44

Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса Видео

13:16

"Оранжевых" областей уже больше, чем "желтых": в Минздраве обновили COVID-статистику

12:56

В моде удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

12:37

Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора Видео

12:25

"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ты перешел черту": бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина Видео

11:48

В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: ребенка забрала полиция Видео

11:43

Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице Видео

11:37

Подростки подожгли мужчину на Херсонщине: от полученных травм он скончался

11:30

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 11-17 октября: удачные дни

10:57

Хуже, чем весной: врач спрогнозировала, как будет развиваться эпидемия COVID-19 осенью Видео

Реклама
10:55

"Могут не пустить в страну": украинцев предупредили о сроках действия COVID-сертификатов

10:22

В Минцсоцполитики уточнили, кому не дадут субсидию в 2021 году

09:42

"Везите в морг": в Винницкой области фельдшер скорой отказалась госпитализировать живого мужчину Видео

09:28

Ночные морозы усилятся: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные

09:01

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

08:34

В Ровенской области в один день умерли супруги-врачи

08:23

Коронавирус в Украине 9 октября: за сутки выявили 15,9 тыс. больных COVID-19

07:58

В Исландии прекратили прививать людей вакциной от коронавируса Moderna из-за побочного эффекта Видео

07:50

Скелеты из шкафа Цукерберга мнение

07:20

"Возили деньги в чемоданах к террористам": Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО Видео

07:10

Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2

06:30

Почему Лукашенко не стоит бояться трибунала мнение

06:10

Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Видео

05:28

Снежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимой Видео

05:02

"Для полного счастья": Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

04:48

Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта после 30-летия Видео

04:15

Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски Видео

03:50

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание Видео

03:02

Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

02:40

День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

Реклама
02:16

Ушел из жизни известный украинский айтишник

01:45

Нужно ли вакцинироваться от коронавируса "сердечникам": ответ врача

01:18

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

00:51

Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова Видео

08 октября, пятница
23:55

Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание Видео

23:31

В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

23:01

Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео

22:15

Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

21:49

Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

21:46

Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять