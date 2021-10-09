"Обходят иммунитет от вакцины": инфекционист назвал самые опасные штаммы коронавируса

Вадим Аристов / Фото УНИАН

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал, какие разновидности коронавируса являются самими опасными на данный момент.

В комментарии Главреду эксперт отметил, что большую опасность несет даже штамм "Дельта", который уже был зафиксирован в Украине.

"Лямбда" и "Мю" вызывают наибольшую тревогу сейчас, потому что они обходят иммунитет от вакцины и их летальность несколько выше. Однако даже одной "Дельты" нам достаточно, чтобы иметь большие проблемы, как было в свое время Индии", — отметил Аристов.

Читайте такжеCOVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при леченииИнфекционист подчеркнул, что по уровню распространения сейчас опасной является "Дельта", потому что "она имеет наибольшее распространение и уже сейчас убивает".

Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Скорее всего, именно они остановят эту эпидемию, считает эксперт.

Также Аристов развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных. По его словам, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода), в случае отказа от вакцинации. Поэтому им нужно бежать прививаться как можно быстрее.

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