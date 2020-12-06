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"Обмазывают фекалиями": экс-министр Уманский ответил на обвинения в алкоголизме

6 декабря 2020, 16:27
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Бывший советник главы Офиса президента ответил на обвинения "слуги народа".

Уманский
Игорь Уманский / Reuters

Бывший министр финансов Игорь Уманский ответил на обвинения в алкоголизме со стороны нардепа от Слуги народа Александра Трухина.

Как подчеркнул бывший чиновник в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, его недоброжелатели "сравнялись с плинтусом".

"Опускаться до уровня людей, которые сравнялись с плинтусом и пытаются обмазать других какими-то фекалиями? Пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют", - подчеркнул бывший советник главы Офиса президента.

Уманский уточнил, что после его заявлений в правоохранительные органы ведутся расследования по всем схемам, как по таможенным скруткам, так и по дорогам.

"Пошла тотальная проверка не только по дорогам. Это и социальные объекты: школы, садики, общежития", - подчеркнул Уманский. По его словам, есть четкое понимание сколько было украдено на Большом строительстве и кто за этим стоит.

Напомним, ранее нардеп Трухин заявлял о том, что Уманский хронически злоупотребляет алкоголем.

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Скандал вокруг увольнения Игоря Уманского:

  • 12 ноября Игорь Уманский написал заявление об увольнении с должности внештатного советника руководителя Офиса президента.
  • По словам Уманского, за 10 месяцев из фонда борьбы с коронавирусом уже потрачено 40 млрд грн, преимущественно не на меры борьбы с COVID-19, а на другие приоритеты, определенные правительством.
  • Он заявил, что медицинская инфраструктура не создана, подготовка ко второй волне пока проваливается. За этот же период на 95 млрд грн не профинансированы расходы общего фонда госбюджета, в том числе почти на 35 млрд расходы защищенные.
  • Уманский отметил, что доходная часть бюджета после секвестра выглядит такой, что может быть выполнена до конца этого года, однако 300 млрд грн плановых расходов, которые должны быть обеспечены соответствующими заимствованиями, находятся под угрозой.
  • По словам Уманского, удалось привлечь только чуть больше 100 млрд грн, и до конца года по меньшей мере 100 млрд грн государственных расходов окажутся под угрозой, в первую очередь это касается рисков социальной группы.
  • По его словам, бюджет следующего года на 66% представляет собой долги, и в таких условиях обслуживание долга – 160 млрд грн – почти самая большая статья расходов бюджета. Поэтому, по мнению Уманского, в этих условиях правительство должно пойти на реструктуризацию госдолга и отсрочку как выплат по основной сумме, так и по обслуживанию.
  • Он добавил, что государственный бюджет Украины продолжает ежемесячно терять до 5 млрд грн из-за "скруток" НДС.
  • Ранее Уманский занимал должность министра финансов Украины.
Слуга народа новости Украины Игорь Уманский
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