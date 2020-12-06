"Обмазывают фекалиями": экс-министр Уманский ответил на обвинения в алкоголизме

Игорь Уманский / Reuters

Бывший министр финансов Игорь Уманский ответил на обвинения в алкоголизме со стороны нардепа от Слуги народа Александра Трухина.

Как подчеркнул бывший чиновник в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, его недоброжелатели "сравнялись с плинтусом".

"Опускаться до уровня людей, которые сравнялись с плинтусом и пытаются обмазать других какими-то фекалиями? Пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют", - подчеркнул бывший советник главы Офиса президента.

Уманский уточнил, что после его заявлений в правоохранительные органы ведутся расследования по всем схемам, как по таможенным скруткам, так и по дорогам.

"Пошла тотальная проверка не только по дорогам. Это и социальные объекты: школы, садики, общежития", - подчеркнул Уманский. По его словам, есть четкое понимание сколько было украдено на Большом строительстве и кто за этим стоит.

Напомним, ранее нардеп Трухин заявлял о том, что Уманский хронически злоупотребляет алкоголем.

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Скандал вокруг увольнения Игоря Уманского: