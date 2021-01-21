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Обмен пленными на Донбассе: омбудсмен рассказала о маршрутах передачи

21 января 2021, 17:46
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Ситуация с односторонней передачей пленных от боевиков украинцам продолжает оставаться сложной.

Обмен пленными
Омбудсмен рассказала о маршрутах передачи пленных / Reuters

Уполномоченной Верховной Рады по правам человеку Людмиле Денисовой подтвердили два маршрута, по которым, вероятнее всего, произойдет процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию украинцев, незаконно удерживаемых боевиками. Об этом омбудсмен написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Информация, касающаяся односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных граждан Украины, которые содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняется. Сейчас действительно подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту "Ростов-на-Дону - Минск - Киев", – утверждает Денисова.

В то же время она отметила, что количество граждан Украины, которое обещают передать боевики, постоянно меняется.

"Кроме того, сейчас местонахождение наших сограждан неизвестно. Информация будет обновляться", ‒ подытожила Денисова.

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Односторонняя передача пленных Украине:

  • Ранее российские СМИ сообщили о том, что часть граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы на территории ОРДЛО, будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
  • Представители "ЛНР" и "ДНР" в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова в совместном заявлении сообщили, что о передаче удерживаемых лиц Медведчук был уведомлен письмом 15 января.
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