Изъяты черные ящики разбившегося под Чугуевом Ан-26

Военный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября / Reuters

Специалистам уже удалось извлечь бортовые самописцы из-под обломков потерпевшего крушение самолета Ан-26. Их должны расшифровать в ближайшее время.

Об этом заявил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, сообщает информагентство Укринформ.

По его словам, черные ящики уже извлекли, однако соответствующая работа еще не проведена.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд – минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал Кучер.

Также он выразил надежду, что в скором времени специалисты смогут расшифровать бортовые самописцы.Читайте такжеСтала известна судьба "черных ящиков" смертельного рейса самолета Ан-26

Подчеркивается, что с места авиакатастрофы везут обломки военного самолета. Их увозят на территорию местной воинской части в Чугуевском районе.

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом