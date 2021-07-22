"Обнаженные покатушки": в Черкассах на крыше авто катался "голый" парень

Парень просто сидел на крыше / Скриншот

В Сети появилось видео, как среди бела дня в Черкассах на крыше автомобиля возили практически голого мужчину.

Видео с необычными покатушками по улицам города опубликовано на странице сообщества "За рулем Черкассы" в Facеbook.

В комментариях к ролику пользователи предположили, что мужчина проиграл спор или просто был пьян.

"В карты проиграл? Его возили так по всему городу", - указано в сообщении.

На кадрах ролика видно, что мужчина сидит, склоня голову, на крыше движущегося автомобиля.

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Напомним, ранее в Стрыйском парке правоохранители задержали неадекватную голую женщину. Она сначала бегала между деревьями, а потом неожиданно напала на двух девушек.

Нарушительница называла себя Евой и Украиной. Правоохранителям она призналась, что ранее лечилась в психиатрические больницы на улице Кульпарковской. Она простирала руки к небу и ложилась на траву. Периодически львовянка что-то выкрикивала.

Девушка, которая сняла все происходящее на камеру, рассказала, что после этого женщина неожиданно напала на нее и ее подругу.

Добавим, в ровенском троллейбусе разделась пассажирка. Две подруги ехали общественном транспорте. И вдруг одна из них начала раздеваться, а потом дефилировать.

За процессом спокойно наблюдали пассажиры, а вот кондуктора этот факт глубоко возмутил и она начала просить девушку надеть маску.

Катя, как стало ясно о имени "модели" из кадров видео, в ответ на просьбу, а потом и крик контролера смеялась и дефилировала по вагону, держась за поручни.