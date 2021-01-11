"Обойдутся без носков": врач поддержала жесткий карантин в Украине

Врач назвала плюсы локдауна / УНИАН

Доктор медицинских наук Наталья Виноград заявила, что в условиях жесткого карантина запрет на продажу ряда непродовольственных товаров является оправданным, поскольку позволит уменьшить толпы людей в супермаркетах.

"Речь идет о ряде факторов, которые определяют возможность инфицирования людей. Эта вероятность обусловлена продолжительностью пребывания человека в зоне потенциального распространения патогена. В данном варианте установлено, что человек достигнет реализованного риска заражения, если он будет там находиться 15 минут, которых хватит, чтобы взять продукты и выйти из магазина. А вот чтобы обойти все отделы и собрать все нужные и ненужные вещи, постоять, подумать, это больше 15 минут даже для опытного покупателя", - говорит Виноград.

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Наталья Виноград также отмечает, что врачам "и так сейчас хватает работы".

"Основная идея – сдержать темпы прироста новых случаев с учетом того, что нужна защита еще и от гриппа и других ОРВИ, и лимитировать, ограничивать потенциальные риски. Посчитайте, сколько помещений может посетить человек в день и сколько там находиться. Может, он лучше посидит дома и обойдется без носков?", – отметила она, передает Украина 24.

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