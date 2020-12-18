"Обойти де*ьмо": Кулеба объяснил игнорирование пророссийских каналов

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет мнение, что нужно ходить на все телеканалы, чтобы "достучаться" до аудитории.

Так он ответил на вопрос о посещении пророссийских телеканалов в эфире Радио НВ.

"На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, а не легитимизировать этим их существование, то ты должен это делать", – сказал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что не разделяет мнение, что "достучаться" до аудитории следует со всех возможных площадок.

"Вы не вступаете в де*ьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же. То есть есть какие-то правила личной гигиены, которых нужно придерживаться", – добавил Кулеба.

Читайте также"Это в ее интересах": Кулеба поставил условие Тихановской из-за Крыма