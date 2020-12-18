"Обойти де*ьмо": Кулеба объяснил игнорирование пророссийских каналов

Глава МИД рассказал, почему не посещает определенную группу телеканалов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет мнение, что нужно ходить на все телеканалы, чтобы "достучаться" до аудитории.
Так он ответил на вопрос о посещении пророссийских телеканалов в эфире Радио НВ.
"На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, а не легитимизировать этим их существование, то ты должен это делать", – сказал глава МИД Украины.
Он подчеркнул, что не разделяет мнение, что "достучаться" до аудитории следует со всех возможных площадок.
"Вы не вступаете в де*ьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же. То есть есть какие-то правила личной гигиены, которых нужно придерживаться", – добавил Кулеба.
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- Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назвал три приоритета внешней экономики Украины на следующие 10 лет.
- Первым ключевым приоритетом является развитие продуктовой экономики, что предполагает максимальную поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичным продуктам.
- Вторым приоритетным заданием следующего десятилетия министр назвал обеспечение безопасности Украины.
- Третьей задачей министр назвал построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики.