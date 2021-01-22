Общий траур и рынок соцуслуг: что Зеленский наобещал в Харькове

Главред собрал главные итоги поездки Зеленского в Харьков.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 января 2021 побывал с рабочим визитом в Харькове, где накануне во время пожара в доме престарелых сгорело заживо 15 стариков.
Главред собрал главные итоги поездки Зеленского в Харьков.
Зеленский объявил государственный траур 23 января 2021
Чтобы почтить память жертв пожара в Харькове, где погибли 15 человек, в Украине объявят траур на государственном уровне.
Траурным днем будет 23 января.
Зеленский пообещал рынок соцуслуг в Украине
Президент анонсировал реформу оказания социальных услуг, в том числе создание рынка справедливых социальных услуг для граждан в Украине.
Зеленский уточнил, что предоставлять такие услуги смогут как частные, так и государственные заведения.
Пожар в Харькове – версии
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что сейчас следствие рассматривает три версии:
- поджог (занесение постороннего огня),
- замыкание электросети;
- неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами.
"Задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен", – добавила она.
Что будет с пенсионерами из сгоревшего дома престарелых
Чиновники пообещали разместить погорельцев в гериатрические пансионаты по их согласию или согласию их родственников.
Кроме того, перевести в легальные пансионаты обещают и всех людей, которых найдут во время проверок в нелегальных домах престарелых. Правда, для этого есть только 136 мест, сообщили в Харьковской областной государственной администрации.
Трагедия в Харькове: новости
- 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Эксперт назвал главную причину трагедии. Система должна была выявить источник пожара, подчеркнул Вячеслав Евстифеев.
- 21 января министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о первых задержаниях. Полиция уже задержала управляющего нелегального дома для престарелых.