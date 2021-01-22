Общий траур и рынок соцуслуг: что Зеленский наобещал в Харькове

Чем закончилась поездка Зеленского в Харьков / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января 2021 побывал с рабочим визитом в Харькове, где накануне во время пожара в доме престарелых сгорело заживо 15 стариков.

Главред собрал главные итоги поездки Зеленского в Харьков.

Зеленский объявил государственный траур 23 января 2021

Чтобы почтить память жертв пожара в Харькове, где погибли 15 человек, в Украине объявят траур на государственном уровне.

Траурным днем будет 23 января.

Зеленский пообещал рынок соцуслуг в Украине

Президент анонсировал реформу оказания социальных услуг, в том числе создание рынка справедливых социальных услуг для граждан в Украине.

Зеленский уточнил, что предоставлять такие услуги смогут как частные, так и государственные заведения.

Пожар в Харькове – версии

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что сейчас следствие рассматривает три версии:

поджог (занесение постороннего огня),

замыкание электросети;

неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами.

"Задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен", – добавила она.

Что будет с пенсионерами из сгоревшего дома престарелых

Чиновники пообещали разместить погорельцев в гериатрические пансионаты по их согласию или согласию их родственников.

Кроме того, перевести в легальные пансионаты обещают и всех людей, которых найдут во время проверок в нелегальных домах престарелых. Правда, для этого есть только 136 мест, сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

Трагедия в Харькове: новости