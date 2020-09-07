Обстрелы ВСУ на Донбассе: эксперт объяснил, зачем Москва пошла на срыв перемирия

Враг возобновил обстрелы на Донбассе / УНИАН

Нарушение перемирия на Донбассе пророссийскими боевиками, что еще раз подтвердило незаинтересованность России в полном прекращении войны.

Политолог Владимир Фесенко в своем Facebook назвал несколько причин срыва Россией перемирия на Донбассе.

"Наиболее логичное объяснение — от политического шантажа Украины на переговорах в ТКГ и в Нормандском формате Россия перешла к шантажу военному", - считает эксперт.

Второе возможное объяснение — это влияние на предвыборную кампанию в Украине, не исключил он.

"Устойчивое перемирие потенциально работало на политические интересы президента Зеленского и его партии. Срыв перемирия должен помочь на местных выборах пророссийским партиям — ОПЗЖ и Партии Шария — в критике президента Зеленского и его партии, а заодно — в пропаганде "мира" на российских условиях", - написал политолог.

Читайте такжеОбстрелы ВСУ на Донбассе: у Зеленского выдвинули жесткое требование РФЕще одной версией является попытка подтолкнуть Запад к новому раунду политических торгов с Россией в условиях обострения отношений вследствие политического кризиса в Беларуси и отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Что дальше? Наиболее вероятный сценарий — возвращение военной ситуации на Донбассе в привычное русло войны малой интенсивности. Но не исключено, что под давлением Запада, и для политических торгов с Западом, Россия может согласиться на возобновление перемирия на Донбассе. Другой вопрос — насколько оно окажется длительным и полноценным? Но активные попытки вновь прекратить огонь на Донбассе будут предприняты. Сам опыт даже относительного 40-дневного перемирия показывает, что военные действия на Донбассе можно прекратить при наличии соответствующей политической воли с обеих сторон", - добавил Фесенко.

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Напомним, ранее в "ДНР" заявили о переносе даты анонсированного ранее обстрела позиций ВСУ под Горловкой.

Начало операции по "устранению украинских укреплений" назначено на 10.00 9 сентября.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.

Позднее представители ОБСЕ провели воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях. Миссия опровергла заявления Пушилина, а украинская сторона не намерена отступать от договоренностей.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контак