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Обстрелы ВСУ на Донбассе: у Зеленского выдвинули жесткое требование РФ

7 сентября 2020, 13:57

В Офисе президента потребовали от России вмешаться в ситуацию на Донбассе.

Офис президента
В Офисе президента прокомментировали обострение на Донбассе / УНИАН

Украина требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационные действия незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в комментарии Офиса Президента Укринформу.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - подчеркнули в ОП.

В Офисе главы государства проинформировали, что накануне президент Владимир Зеленский провел специальное совещание, касающееся обстрелов террористических организаций "ЛНР", "ДНР", из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен.

Отмечается, что Президент "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки" на Донбассе.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника ", - подчеркнули в ОП.

Читайте такжеКравчук жестко ответил на угрозу Пушилина сорвать перемирие на ДонбассеСообщается, что по результатам совещания у президента, были отданы соответствующие приказы, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Также Украина приняла неотложные меры, предусмотренные договоренностью Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

В ОП отметили, что накануне представители Трехсторонней контактной группы провели внеочередное заседание по сложившейся ситуации.

"Также представители ТКГ соберутся и сегодня", - добавили в Офисе президента.

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Напомним, ранее в "ДНР" заявили о переносе даты анонсированного ранее обстрела позиций ВСУ под Горловкой.

Начало операции по "устранению украинских укреплений" назначено на 10.00 9 сентября.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.

Позднее представители ОБСЕ провели воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях. Миссия опровергла заявления Пушилина, а украинская сторона не намерена отступать от договоренностей.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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