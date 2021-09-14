Обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине вводить не будут — Шмыгаль

В Кабмине намерены мотивировать граждан делать прививку добровольно / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

Как сообщил глава правительства в комментарии "РБК-Украина", власти намерены всячески мотивировать граждан делать вакцинацию от коронавируса.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", — заявил Шмыгаль.

В то же время глава правительства отметил, что власти могут "вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".

Вакцинированные украинцы получат привилегии

На днях в Украине решили изменить карантинные ограничения - так, люди, которые сделали прививки получат привилегии , говорится в решении Кабмина.

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Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Читайте такжеУстановят в ТРЦ видеокамеры: в Украине начнут следить за соблюдением карантинаПроверять посетителей заведений будут с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дія".

Ранее мы сообщали, что в Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.