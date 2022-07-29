Очень боевая: эксперт по этикету объяснила суть назвала позы Зеленской на фото для Vogue

Елена Чаплыгина считает, что суть выбранной легендарным фотографом Энни Лейбовиц позы для первой леди Украины ‒ в демонстрации максимальной обороны.
Поза первой леди Елены Зеленской на фото для обложки цифровой версии американского глянцевого журнала Vogue, которая вызвала споры в Сети, крайне боевая. Об этом написала на своей странице в Facebook написала специалистка по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина.
"В практикумы по языку тела я ввела эту позу только в 2020-2021. Потому что она очень редкая. Точнее редко когда совпадут обстоятельства, роль и месседж для ее использования. Объясню механику, если вдруг кому-то кажется, что достаточно "просто" сесть и расставить ноги пошире. Эта поза по природе своей боевая (в историческом контексте ее бы назвали мужской). И неважно, что у вас в голове, намеренно вы так сели или случайно – она будет восприниматься именно так", – отметила она.
Чаплыгина считает, что суть выбранной легендарным фотографом Энни Лейбовиц позы для Зеленской ‒ в демонстрации максимальной обороны своей территории. И супруга украинского президента, как утверждает Чаплыгина, воплотила посыл на 10 баллов из 10.
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Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.
Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.
Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.
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