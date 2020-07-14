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Карантин в Одессе усилен: кто должен меньше работать

Ужесточение карантина в Одессе, в частности, коснулось работы заведений общепита.

14 июля 2020, 10:07
Карантин в Одессе усилили – Одесса новости сегодня
В Одессе усилили карантин / УНИАН

В Одессе решили усилить карантин, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19.

В областном центре нужно усилить контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья, говорится на сайте мэрии Одессы.

Усиление карантина в Одессе коснулось работы развлекательных заведений и заведений общественного питания.

Усиление карантина в Одессе – кому нельзя работать с 23:00 до 7:00:

  • Барам, ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания;
  • Ночным клубам;
  • Учреждениям культуры (кроме кинотеатров).

Ужесточение карантина в Одессе не коснулось заведений общепита, которые работают на вынос и на доставку.

Читайте такжеВ Киеве готовы снова ужесточить карантин: Кличко объяснил ситуациюНапомним, с 11 марта в Украине из-за Covid-19 введен общенациональный карантин. С 22 мая карантин стал адаптивным – судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей.

Коронавирус в Одесской области по состоянию на утро 14 июля диагностировали у 2 тысяч 258 человек, 1 тысяча 30 инфицированных побороли вирус.

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