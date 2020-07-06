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Угроза эпидемии кишечной палочки в Одессе: названы самые опасные пляжи

Наиболее экологически чистым назвали пляж Ланжерон.

6 июля 2020, 14:45
Пляж Ланжерон Одесса
Пляж Ланжерон под запретные рекомендации врачей не попал / УНИАН

В Одесском заливе существует серьезная угроза эпидемии кишечной палочки. Санитарные врачи не рекомендуют купаться на пляжах Большого Фонтана.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Одесса.INFO.

Во время исследования специалисты взяли пробы морской воды возле пляжей Дельфин, Отрада, и 13-я станция Большого Фонтана. Выяснилось, что вода в районе пляжей Большого Фонтана не соответствует санитарным нормам – купаться можно только на свой страх и риск.

"Оказалось, что все пляжи Большого Фонтана опасны для купания", - отмечается в сообщении.

Негативные пробы воды показывают, что в Одесском заливе не исключается эпидемия кишечной палочки.

Наиболее экологически чистым пляжем назвали Ланжерон.

Напомним, в конце июня в Госпродпотребслужбе заявили об ухудшении экологической ситуации в акватории Черного моря в районе Одессы и призвали людей не купаться в такой воде и следить, чтобы в воду не заходили дети.

Кроме того, пробы морской воды в районе пляжа Дельфин, где затонул нефтяной танкер Delfi, превышают норму предельного загрязнения в 16 раз. Примечательно, представители местных властей данную информацию опровергали, утверждая, что вода в этом районе чистая.

Тем временем Одессу посетил президент Владимир Зеленский. Что интересно, гарант искупался в море именно на пляже Ланжерон, который назвали самым чистым.

отдых пляж новости Одессы
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