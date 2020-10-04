Оккупанты бьют тревогу: в Крыму рекорд по коронавирусу

В Крыму увеличивается число больных коронавирусом / Reuters

В воскресенье, 4 сентября в аннексированном Крыму зафиксировали рекордное число случаев опасного коронавируса - за сутки заболело 103 человека.

Об этом сообщили подконтрольные Кремлю "власти" полуострова, передает Крым.Реалии.

Так, 77 случаев подтвердили при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - во время скрининга здорового населения.

По заявлениям оккупантов, сейчас на полуострове зарегистрировали 4 958 случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, данные оккупационных "властей" о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена.