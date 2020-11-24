Оккупанты Крыма в шоке: большой курортный город сидит без воды

Из-за нехватки воды в водохранилищах, жители Ялты остались без водоснабжения по ночам.
Оккупанты Крыма никак не могут решить проблему с водоснабжением - из-за этого огромный курортный город Ялта будет оставаться без пресной воды из-за обмеления водохранилищ.
"Это первый шаг для экономии воды, которая есть в двух наших водохранилищах. Это не ЧС, но это отключение (воды по ночам – ред.)", – сказал так называемый "замглавы администрации" города Виталий Оганесян, сообщает Интерфакс во вторник, 24 ноября.
По его словам, такая мера позволит без особых неудобств провести новогодние праздники и подготовиться к следующему высокому курортному сезону. В случае пополнения водохранилищ ограничение может быть отменено.
Проблема пресной воды в аннексированном Крыму
- Самопровозглашенные российские власти Крыма не могут решить проблемы с водой на полуострове. Ситуацию можно урегулировать при помощи опреснения воды, однако россияне считают это дорогим мероприятием и не намерены перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Вследствие проблем россияне вынуждены периодически отключать жителям аннексированного полуострова воду с целью экономии водного ресурса.
- По словам бывшего представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, Россия ищет возможности возобновления подачи воды из Украины и готова заплатить за это 1-2 миллиарда долларов в качестве взятки.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что Киев не будет поставлять воду в оккупированный Крым. Поставки возможны только в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.
- Согласно прогнозам экспертов, ситуация с пресной водой в Крыму с годами будет только ухудшаться. Через 30 лет на полуострове может не остаться ни одного пресного озера.
Автор: Екатерина Трохимчук