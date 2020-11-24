Оккупанты Крыма в шоке: большой курортный город сидит без воды

Крым, вода / УНИАН

Оккупанты Крыма никак не могут решить проблему с водоснабжением - из-за этого огромный курортный город Ялта будет оставаться без пресной воды из-за обмеления водохранилищ.

"Это первый шаг для экономии воды, которая есть в двух наших водохранилищах. Это не ЧС, но это отключение (воды по ночам – ред.)", – сказал так называемый "замглавы администрации" города Виталий Оганесян, сообщает Интерфакс во вторник, 24 ноября.

По его словам, такая мера позволит без особых неудобств провести новогодние праздники и подготовиться к следующему высокому курортному сезону. В случае пополнения водохранилищ ограничение может быть отменено.

Проблема пресной воды в аннексированном Крыму