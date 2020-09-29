Оккупанты в шоке: Керченская переправа внезапно прекратила работу

Керченский пролив закрыли / РИА Новости

Керченская переправа между аннексированным Крымом и Россией внезапно остановила свою работу.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу оператора на Керченской паромной переправе АО АнРуссТранс.

Отмечается, что в понедельник, 28 сентября, паром выполнил последний рейс.

"Причина остановки – отсутствие спроса на перевозки. Главным направлением деятельности Керченской переправы являлась перевозка железнодорожных вагонов с грузами, пассажиров и автомобилей. После открытия Крымского (Керченского) моста перевозки были переориентированы и спрос на морское сообщение резко упал", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что из-за остановки рейсов Керченской переправы будет также остановлена работа морского порта Крым.