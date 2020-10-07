Оккупированную Ялту накрыло дымом: в городе загорелся санаторий Минобороны РФ

Пожар в Ялте вспыхнул утром в среду / Фото t.me/stormdaily

Утром, 7 октября, в аннексированном Крыму произошел масштабный пожар - загорелся военный санаторий Ялта. Очевидцы засняли огромный столб дыма, который был виден с разных концов города.

Как сообщает пресс-служба МЧС на оккупированном полуострове, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. О пострадавших информации нет. 300 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

По информации спасателей, в корпусе санатория загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей.

Фото t.me/stormdaily

Пожару в Ялте был присвоен второй класс сложности. К тушению привлекли 43 человека и задействовали 13 единиц техники.

В 09:28 пожар ликвидирован на площади 1200 кв.м. Проводится разборка и проливка конструкций.

Фото t.me/stormdaily

Фото t.me/stormdaily

По предварительным данным, возгорание в санатории Ялта произошло в результате замыкания электропроводки, передает Telegram-канал Daily Storm.

Отметим, санаторий расположен в историческом центре Ялты недалеко от набережной.

Напомним, 6 октября, спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара в Луганской области. В общем, огонь потушен в девяти из 10 очагов.