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Около 200 городов Украины перенимали опыт у Харькова по развитию цифровой трансформации актуально

28 августа 2020, 08:29

В Харькове инициировали первую онлайн-платформу для коммуникации городов.

Организаторами мероприятия стало коммунальное учреждение "Офис реформ Харькова", в партнерстве с Ассоциацией городов Украины.

21 августа в Харькове состоялась первая онлайн-презентация, в которой приняли участие около 200 населенных пунктов Украины.

Темой первого мероприятия стала "Цифровая трансформация города: планирование, построение и действие". Платформа была реализована в формате видеотрансляции. Почему было выбрано именно такое направление, прокомментировал сам городской глава Геннадий Кернес: "Цифровизация - один из приоритетов развития Харькова. Именно в нашем городе был создан первый и пока единственный в Украине Департамент цифровой трансформации и предназначен мой профильный заместитель".

Мы поинтересовались, что является приоритетом цифровизации у заместителя Кернеса: "Харьков сегодня на пути трансформации в цифровой город. Где город - для людей, где коммуникация государственных органов с жителями максимально проста и эффективна, где сервис комфортный, удобный, доступный, круглосуточный, в одном месте. Весь город в вашем смартфоне" - отметил Олег Дробот, заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации.

Проектом платформы обмена опытом занялось инновационное коммунальное учреждение "Офис реформ Харькова". Эта команда занимается тем, что внедряет инструменты для реализации проектов, помогает создать клиентоориентированный продукт для жителей.

"Мы не видим другого способа для развития Украины и нашего города, кроме объединения знаний и усилий, построения горизонтальных связей через процесс обмена опытом между городами. Каждый город имеет свою историю побед и неудач, мы предлагаем учиться на чужих ошибках лучшим практикам. И очень круто видеть спрос на это у сотен наших коллег из маленьких поселков и городов-миллионников!" - рассказывает CEO "Офиса реформ Харькова" Михаил Лазарев.

Для чего нужна цифровая трансформация городам? Для жителей этот процесс делает городские сервисы удобными и понятными, освобождает время на общение с близкими и убирает лишние поводы для беспокойства. Городу диджитализация экономит и оптимизирует бюджет, позволяет предупреждать и мгновенно решать проблемы, делает город открытым и привлекательным для инвестиций. А бизнесу - дает возможность быстро и просто начать и вести собственное дело, делает услуги открытыми для каждого, стимулирует развитие среды, открытого для идей и предложений.

Посмотреть запись трансляции и узнать больше о мероприятии может каждый желающий по ссылке.

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