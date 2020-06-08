"Обещали зарезать": охранник Ляшко угрожал пистолетом киевлянину

Охранник Ляшко угрожал киевлянину пистолетом / скриншот из видео

Охранник лидера Радикальной партии Олега Ляшко Евгений Стипанюк оказался в центре скандала из-за дорожного конфликта, в ходе которого он достал пистолет и стал угрожать им оппоненту.

Свою версию произошедшего Стипанюк рассказал на своей странице в Facebook.

"Мне угрожали ножом, обещали зарезать. Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне перед этим угрожали ножом", - написал Стипанюк.

Кроме того, охранник лидера Радикальной партии заявил, что Олег Ляшко в момент конфликта не находился рядом с ним, а также к инциденту никакого отношения не имеет.

"Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали. Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента", - заявил Евгений Стипанюк.

Отметим, ранее в Сети опубликовали видео дорожного конфликта в Киеве при участии охранника лидера Радикальной партии Олега Ляшко. О происшествии сообщила в Facebook Alise Kool.

"Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул.Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто", - написала она.

На опубликованном видео один из мужчин достал пистолет, заметив что его снимают.

Похожего мужчину видели рядом с Ляшко. Его опознали как Евгения Стипанюка.

Читайте такжеНардеп из Слуги народа рассказал о своей драке под ЖитомиромНапомним, ранее сообщалось, в Житомирской области в селе Заричаны на заправке ОККО избили нардепа от Слуги народа Юрия Заславского. Об этом сообщило издание Житомир.info со ссылкой на собственные источники в субботу, 6 июня.

По информации, инцидент произошел вечером в пятницу, 5 июня. В драке участвовали два человека. Один из участников драки якобы потерял сознание и упал на землю. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции.