"Не изменяю себе": Сенцов на море прокомментировал деньги на фильм

Сенцов получил порцию критики / УНИАН

Украинский режиссер Олег Сенцов отправился в отпуск на море и на пляже прокомментировал получение из бюджета 25 миллионов гривен на съемки своего второго фильма.

"Поехал на недельный отдых. Здесь много моря и мало интернета, так что новостей не будет. Те друзья и враги, которые считают, что, получив деньги на съемки своего фильма, я замолчу - ошибаются. Меня невозможно купить, заставить или запугать. Я всегда говорю, что думаю, и не изменяю себе и своей стране. Всем добра!" - кинематографист сообщил у себя на странице в Facebook.

Свой комментарий режиссер проиллюстрировал фотографией своих обнаженных ног на фоне моря. В комментариях пользователи также начали ему публиковать снимки своих ног на море.

Большинство подписчиков желали Сенцову приятного отдыха на море. Однако были и те, кто интересовался, кто оплатил отпуск режиссера.

"Бабло на фильм срубил, теперь можно ехать... Ехал бы ты обратно в Россию... От тебя там толку больше было...", "А за чей счёт отдых? Вы работать умеете?", "Так в чем дело? Пытаются купить - откажись от денег из бюджета нищей страны", "Притомился, бегая по проплаченным митингам, бедняга?!", "Получив деньги на фильм, который сейчас можно было бы и не делать, потому что деньги государственные, а в стране война, наводнение, пожары ...- уже измена родине. Не целесообразнее было бы их направить на то, что на данный момент важнее? Приятного отдыха!" - пишет интетрнет-публика.

Как ранее сообщалось, государственная поддержка в размере 25 млн гривен будет выделена фильму Носорог украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, Сенцов неоднократно высказывал свою критическую позицию по отношению к руководству страны и президенту Владимиру Зеленскому.