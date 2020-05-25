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Компания OLX Украина влипла в скандал с доставкой

25 мая 2020, 15:53

Мошенники прислали форму на доставку с номера, откуда раньше приходили все настоящие сообщения компании OLX.

Логотип OLX
Компания OLX влипла в скандал с доставкой / OLX

Компания OLX Украина оказалась в центре скандала. Как рассказала в соцсети шеф-редактор интернет-издания theБабель, компания "помогает мошенникам наплевательским отношением к безопасности и бездействием".

По ее словам, она решила поменять планшет, нашла вариант на OLX, связалась с покупателем, и он предложил OLX доставку.

Потом продавец прислал форму на доставку, куда нужно ввести данные карты.

"Ключевое — линк на форму пришел с того же номера, откуда раньше приходили все настоящие сообщения компании. То есть, с реального номера OLX", - уточнила Коберник.

По ее словам, если бы линк пришел не оттуда, конечно, дальше бы дело не пошло.

После того, как деньги ушли, продавец пропал.

Коберник уточнила, что как только стало понятно, что это мошенники, она решила связаться с OLX, но оказалось, что "служба поддержки компании, которая гордо позиционирует себя, как международная (по крайней мере в описании должностей топов все красиво расписано по регионам мира), с огромными оборотами, не работает по выходным".

"Потом я связалась с парой топ-менеджеров, рассказала о проблеме, сказала, что в это время сотни людей могут получить какие то "левые" сообщения с их номера и потерять деньги, и.... ничего. Им не интересно. Никакой реакции, ответа, официального оповещения по этому же номеру, что систему взломали и сообщениям не стоит верить. Вообще ничего. Служба поддержки заработала в понедельник утром со словами: мы проведем расследование, как это кто то слал вам сообщения, но деньги вернуть не можем", - уточнила Коберник.

Отметим, в комментариях многие пишут о том, что OLX никогда не строился как доска объявлений для удобства покупателей.

"OLX никогда не строился как доска объявлений для удобства и радости всех и вся.

Это бизнес для продавцов товаров и услуг, которые приносят очень большие деньги в OLX за оплату и продвижение их объявлений.

Неудивительно, что поддержка покупателя это не приоритетная задача, в отличии от поддержки, которую вы получите как бизнес пользователь (продавец) - и днём и ночью и в праздник )", - пишет Олег Нагорный.

"Треба користуватись накладним платежем, байдуже на якій платформі здійснюється покупка! Я особисто, як тільки чую про попередню оплату, зразу вимикаю телефон!", - добавил Александр Шмерего.

"Я одразу впізнав шахрайство з олх доставкою і здав цю людину і службі підтримки і зробив заяву у кіберполіцію. Якщо думати що робиш, то таке шахрайство одразу видно", - пишет Валерий Неруш.

Читайте такжеВ OLX рассказали, что украинцы покупали через интернет чаще всего в 2019 годуНапомним, ранее на OLX стали продавать варенье, набор бактерий и чудо-респираторы от коронавируса.

Кроме того, на сайте продают и литературу, в которой якобы подробно описано, как обезопасить себя, и "эксклюзивное" варенье из шишек. Риелторы также творчески стали подходить к своей работе и  предлагают купить квартиру без коронавируса.

OLX новости Украины мошенничество
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