Омбудсмен Денисова рассказала, когда пройдет обмен пленными с "ДНР" / УНИАН

Уполномоченный Верховной рады по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова заявила, что обмен пленными с террористами из группировки "ДНР" будет возможен только после окончания эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Денисовой, 3 декабря она встретилась с представителем "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Дарьей Морозовой.

Они обсудили передачу 125 уголовных дел и производств в отношении 133 человек, которых привлекли к ответственности до начала военного конфликта на Донбассе. Сейчас они находятся на подконтрольной Киеву территории. Кроме того, Денисова утверждает ‒ обе стороны "положительно" оценили передачу трехсот осужденных для дальнейшего отбывания наказания в украинских тюрьмах

"Однако это может быть реализовано только после окончания пандемии", - написала украинский омбудсмен Денисова.

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