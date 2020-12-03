Омбудсмен Денисова рассказала, когда пройдет обмен пленными с "ДНР"

Людмила Денисова провела встречу с представительницей боевиков Дарьей Морозовой.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова заявила, что обмен пленными с террористами из группировки "ДНР" будет возможен только после окончания эпидемии коронавируса в Украине.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Денисовой, 3 декабря она встретилась с представителем "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Дарьей Морозовой.
Они обсудили передачу 125 уголовных дел и производств в отношении 133 человек, которых привлекли к ответственности до начала военного конфликта на Донбассе. Сейчас они находятся на подконтрольной Киеву территории. Кроме того, Денисова утверждает ‒ обе стороны "положительно" оценили передачу трехсот осужденных для дальнейшего отбывания наказания в украинских тюрьмах
"Однако это может быть реализовано только после окончания пандемии", - написала украинский омбудсмен Денисова.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Reuters заявил, что в рамках следующего обмена пленными с боевиками планируется освободить около 100 человек с каждой стороны.
- До того представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.