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Омикрон - в Украине: Голубовская рассказала, что пациент с новым COVID-штаммом, уже болел коронавирусом

18 декабря 2021, 16:07

Ольга Голубовская призвала украинцев не паниковать. Хотя Омикрон более заразен, чем штамм Дельта, но пока что фиксируется не тяжелое течение болезни.

Голубовская
Ольга Голубовская рассказала о состоянии здоровья пациента, который заразился COVID-штаммом Омикрон / УНИАН

В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, мужчина уже болел COVID-19 прежде, рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Она отметила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу", передает УНН.

"Этот пациент уже раньше болел коронавирусной инфекцией где-то несколько месяцев назад, а сейчас он приехал из ОАЭ, и снова у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, снова он заболел, но само течение заболевания у него не тяжелое и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара", - рассказала Голубовская.

По словам Голубовской, медики уже дали пациенту рекомендации, и теперь будут наблюдать, "чем это все закончится". При этом врач отметила, что это уже не первый случай Омикрона в Украине, но призвала украинцев не паниковать.

"Врачи уже видят, как начинают болеть пациенты по второму разу. Если мы говорили, что Дельта заразный вариант, намного более заразный, чем предыдущие, то этот ещё более заразный, чем Дельта", - сказала заслуженный врач Украины.

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Голубовская подчеркнула, что пока что случае заражения Омикроном "довольно не тяжелые".

"Мы видим на сегодняшний день как пациенты, которые имеют высокие титры антител, особенно когда поствакцинальные антитела, очень высокие титры по несколько тысяч, однако тоже болеют, но болеют пока не тяжело", - рассказала врач.

Голубовская надеется, что ситуация не будет меняться, если не произойдет "каких-то спонтанных мутаций".

"Но за теми сообщениями, которые мы наблюдаем и по всему миру, этот вариант, да, вызывает взрывчатые распространенные случаи заболевания, но именно оно протекает не тяжело", - резюмировала Голубовская.

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Как сообщал Главред, штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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