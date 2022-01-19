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"Омикроном все чаще болеют 30-летние": врач назвала нетипичные симптомы коронавируса

19 января 2022, 09:40
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Медик предупреждает, что Омикрон "маскируется" под ОРВИ.

коронавирус
Названы симптомы штамма Омикрон / коллаж Reuters

На Буковине зафиксировано 16 случаев инфицирования штаммом коронавируса Омикрон. Он быстро распространяется и имеет симптомы, напоминающие обычный ОРВИ.

Менеджер по общественному здоровью управления здравоохранения Черновицкого городского совета Надежда Лабанда в комментарии АСС отметила, что Омикроном все чаще болеют 30-летние люди, тогда как Дельтой - пациенты в возрасте от 38 лет.

По ее данным, штамм Омикрон передается в 4,2 раза быстрее по сравнению с Дельтой.

"Самые распространенные симптомы Омикрона: насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. Кстати, отличный от предыдущих штаммов симптом – чихание и охриплость голоса. А вот температуру фиксируют только в четверти случаев. То есть Омикрон очень похож на обычный ОРВИ", — говорит Надежда Лабанда.

Читайте такжеНасморк, головная боль и усталость: в Минздраве назвали симптомы коронавируса ОмикронВрач отметила, что несмотря на то, что "Омикрон" похож на простуду, этот штамм коронавируса очень опасен, поскольку он может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Надежда Лабанда призвала всех вакцинироваться, потому что так можно переболеть COVID-19 в более легкой форме.

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Стоит отметить, что по состоянию на утро среды, 19 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 815 жителей страны (сутками ранее было 8 558). В том числе заболели 1422 ребенка и 464 медработника.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2401 человек; летальных случаев - 163; выздоровели 5 413 человек.

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Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус новости Украины штамм Омикрон
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