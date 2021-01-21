"Он разозлился": всплыли неожиданные детали двойного убийства с расчленением в Одессе

Задержание убийы сотрудниками полиции / od.npu.gov.ua

Стали известны новые подробности двойного убийства с расчленением, которое произошло накануне в Одессе.

Задержанный 30-летний мужчина, который расчленил своего отца, встретил полицейских, держа отрезанную голову в руках, сообщает Думская со ссылкой на источники в полиции.

При этом задержанный говорил, что "он бог, которому не поклоняются".

В то же время труп 53-летнего мужчины с вырезанными внутренними органами лежал на диване в комнате.

Второй жертвой стал 32-летний уроженец Балтского района — квартирант, который жил вместе с семьей фигуранта. Задержанный убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, руки, спины и брюшной полости.

С места преступления изъяли различные вещи, которые могут служить вещественными доказательствами, среди них 11 ножей.

Как уточняет Strana.ua, второй жертве задержанный вырезал внутренности, которыми обмотал сам себя.

Соседи говорят: подозреваемый давно вел себя странно. Мог стоять долгое время на одном месте и бормотать слова. Ранее он работал в одном из отелей города, но был уволен за неадекватное поведение и употребление наркотиков. Несколько месяцев он был безработным.

СМИ со ссылкой на источники пишет, что убийство было совершено в состоянии наркотического опьянения. Дома у злоумышленника нашли пакетики со следами кристаллов, вероятно от синтетических наркотиков.

"Парень давно проявлял явные признаки психического расстройства. После задержания вел себя очень неадекватно. Но он понимает, что убил двоих человек, в том числе родного отца. Говорил, что это была жертва, ему – богу. Дескать, он спустился на землю, но не встретил здесь почитания. Люди забыли бога, и он разозлился", – цитирует издание источник в полиции.

Двойное убийство в Одессе: