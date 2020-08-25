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"Она - не противник": Кравчук рассказал, что думает о пропагандистке Скабеевой

25 августа 2020, 09:11

Первый президент Украины прокомментировал свой эфир на российском ТВ.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Главред

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук, который сразу после своего назначения в прямом эфире вышел в эфир к российской пропагандистке Ольге Скабеевой на канале Россия 1, заявил ‒ ему было приятно с ней говорить.

Об этом он рассказал в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

Именно так первый президент страны ответил на вопрос ‒ получилось ли у него "положить на лопатки" Скабееву во время общения в эфире канала "Россия 1".

"Она (Скабеева — Главред) не противник. Она журналист. Я очень, честно, я их очень уважаю. Я знаю, какая это сложная работа, они как разведчики ходят по лезвию. И за ними всегда миллионы, и они делятся: или туда, или туда", — заявил Кравчук.

Скабееву первый президента назвал энергичной, эмоциональной, напористой. Кроме того, Кравчук уточнил, что если бы Путина он смог положить на лопатки, тогда бы был удовлетворен, так как руководитель РФ ‒ настоящий противник.
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Напомним, ранее Леонид Кравчук объяснил, почему Киеву не удастся привлечь миротворцев для решения конфликта на Донбассе. Первый президент считает, что Украине нужно искать альтернативные варианты договоренностей.

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