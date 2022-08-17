"Они делают "удар крысы": экстрасенс Макс Гордеев рассказал, будет ли катастрофа на ЗАЭС

Макс Гордеев рассказал, будет ли катастрофа на ЗАЭС / УНИАН, instagram.com/maxgord

Звездный экстрасенс Макс Гордеев в эксклюзивном интервью для Главреда дал ответ на вопрос, который сегодня пугает весь мир едва ли не больше, чем вероломная война в Украине, которую развернула РФ.

Президент Путин перестал грозить всему миру ядерным оружием. Взамен он придумал нечто хуже: войска оккупантов заминировали крупнейшую атомную электростанцию в Европе - Запорожскую АЭС.

В случае случайной или намеренной детонации может произойти катастрофа, последствия которой будут страшнее и тяжелее 10 трагедий в Чернобыле 1986 года.

Пойдет ли президент РФ на такой отчаянный шаг? Максим Гордеев заявляет - опасаться нечего: "Прежде всего я хочу заверить всех людей, которые переживают по этому поводу: вообще не думайте об этом, пожалуйста. РФ всегда пытается нас испугать, манипулировать. И вы должны понимать, что для путлера самое главное – это страх. Он им энергетически питается. Чтобы люди боялись, чтобы люди паниковали. И эти моменты и фейки, которые он очень любит нагнетать… Поэтому я хочу вам еще раз сказать, что все будет хорошо. Я не вижу никаких моментов".

Экстрасенс считает, что минирование ЗАЭС - не более чем бравада из-за безысходности. "Что у них происходит? Они буквально ничего не могут сделать для того, чтобы как-то себя проявить. Знаете, такие: "А мы захватили ядерку! А теперь мы заминировали! Теперь вы в нашей власти!" Это люди, которые в принципе не знают, как нас сломать, как нас полностью скрутить. Так они делают "удар крысы" - когда ударил и убегает. Вот такой момент именно у них", - говорит он.

Гордеев утверждает, что в стране-агрессоре отдают себе отчет о возможных последствиях, и не готовы нести ответственность за возможную катастрофу. К дерзкому ядерному терроризму они прибегают потому что все еще верят в свою победу. "Энергетически, по картам, они уже празднуют и думают, что уже захватили всю Украину. Думают, что будут держать в страхе всю Украину. Но, несмотря на то, что этот человек мерзкий, и там 73 раковые опухоли в голове (я о путлере), он все же немного с той головой дружит, потому что понимает, что там же всем перепадет (в случае катастрофы - прим. редактора). Что не только Украина получит, и Россия тоже, и другие страны. Поэтому, если это произойдет, они понимают, что тогда уже никто с ним цацкаться и разговаривать в таком тоне не будет. Там будут разбираться, и там все будет ужасно. Потому он реально понимает. Потому что если бы они хотели это сделать, то они бы уже сделали это с Чернобылем, такую ​​ситуацию. А сейчас – это просто манипуляция", - говорит экстрасенс. Следите за звездным медиумом Максом Гордеевым в Instagram.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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