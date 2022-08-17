УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Они делают "удар крысы": экстрасенс Макс Гордеев рассказал, будет ли катастрофа на ЗАЭС

17 августа 2022, 11:05

Чем обернется ядерный шантаж Путина, который уже празднует победу, знает звездный медиум.

ЗАЭС, Макс Гордеев
Макс Гордеев рассказал, будет ли катастрофа на ЗАЭС / УНИАН, instagram.com/maxgord

Звездный экстрасенс Макс Гордеев в эксклюзивном интервью для Главреда дал ответ на вопрос, который сегодня пугает весь мир едва ли не больше, чем вероломная война в Украине, которую развернула РФ.

Президент Путин перестал грозить всему миру ядерным оружием. Взамен он придумал нечто хуже: войска оккупантов заминировали крупнейшую атомную электростанцию в Европе - Запорожскую АЭС.

В случае случайной или намеренной детонации может произойти катастрофа, последствия которой будут страшнее и тяжелее 10 трагедий в Чернобыле 1986 года.

Пойдет ли президент РФ на такой отчаянный шаг? Максим Гордеев заявляет - опасаться нечего: "Прежде всего я хочу заверить всех людей, которые переживают по этому поводу: вообще не думайте об этом, пожалуйста. РФ всегда пытается нас испугать, манипулировать. И вы должны понимать, что для путлера самое главное – это страх. Он им энергетически питается. Чтобы люди боялись, чтобы люди паниковали. И эти моменты и фейки, которые он очень любит нагнетать… Поэтому я хочу вам еще раз сказать, что все будет хорошо. Я не вижу никаких моментов".

Экстрасенс считает, что минирование ЗАЭС - не более чем бравада из-за безысходности. "Что у них происходит? Они буквально ничего не могут сделать для того, чтобы как-то себя проявить. Знаете, такие: "А мы захватили ядерку! А теперь мы заминировали! Теперь вы в нашей власти!" Это люди, которые в принципе не знают, как нас сломать, как нас полностью скрутить. Так они делают "удар крысы" - когда ударил и убегает. Вот такой момент именно у них", - говорит он.

Гордеев утверждает, что в стране-агрессоре отдают себе отчет о возможных последствиях, и не готовы нести ответственность за возможную катастрофу. К дерзкому ядерному терроризму они прибегают потому что все еще верят в свою победу. "Энергетически, по картам, они уже празднуют и думают, что уже захватили всю Украину. Думают, что будут держать в страхе всю Украину. Но, несмотря на то, что этот человек мерзкий, и там 73 раковые опухоли в голове (я о путлере), он все же немного с той головой дружит, потому что понимает, что там же всем перепадет (в случае катастрофы - прим. редактора). Что не только Украина получит, и Россия тоже, и другие страны. Поэтому, если это произойдет, они понимают, что тогда уже никто с ним цацкаться и разговаривать в таком тоне не будет. Там будут разбираться, и там все будет ужасно. Потому он реально понимает. Потому что если бы они хотели это сделать, то они бы уже сделали это с Чернобылем, такую ​​ситуацию. А сейчас – это просто манипуляция", - говорит экстрасенс. Следите за звездным медиумом Максом Гордеевым в Instagram.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Другие новости:

война в Украине Запорожская АЭС Максим Гордеев война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:20

Приметы на 18 августа: какие 2 вещи запрещено делать перед Яблочным спасом, чтобы не потерять деньги

11:17

Яблочный Спас 2022: что можно и что нельзя святить в церкви

11:05

Как заставить цвести сразу все орхидеи даже без подкормок - самый простой способВидео

11:05

"Они делают "удар крысы": экстрасенс Макс Гордеев рассказал, будет ли катастрофа на ЗАЭСВидео

10:52

Чтобы побратимы отступили, вызвал огонь на себя: невероятная история бойца ВСУ-чемпиона

Реклама
10:39

Запасаться буржуйками и дровами: Львов предупредили о возможной зиме без отопленияВидео

10:37

Начинается новая глава: жена Кличко впервые прокомментировала развод

10:29

"Похоже на диарею": Горбачева жестко призвала украинцев жить мирно

10:21

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

10:15

Украинский телеведущий рассказал, почему Алла Пугачева молчит о войне

09:42

"Путин должен знать, чего мы требуем": Шольц объяснил, почему ведет переговоры с президентом РФ

09:41

"Старовидение": Басков, Бабкина и Газманов готовят "Евровидение" без Европы

09:37

Погибло 70 человек, в том числе офицеры ФСБ: в Макеевке ВСУ взорвали командный пункт русских

09:36

"Это главные ворота": у Зеленского заявили о необходимости уничтожить Крымский мостВидео

09:13

Путин хочет выйти на переговоры: экстрасенс анонсировала "страшную правду" для украинцевВидео

08:43

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

08:43

ВСУ ликвидировали предателя из Донецка с позывным "Кореец"

08:23

Взрывы под Джанкоем: оккупанты могут остаться без подкрепления на Запорожье - ISWВидео

08:03

Курс доллара зависит от линии фронта: эксперт спрогнозировал падение гривни

07:08

Взрывы в Харькове, Николаеве и Одессе: ночью РФ ракетами атаковала города УкраиныВидео

Реклама
06:44

Планы Путина насчет Украины остаются неизменными, но он пытается их исказить - ISW

06:10

Меня до сих пор часто воспринимают лишь как артиста, а я уже солдатмнение

06:00

Путина отстранят от власти, даже если ВСУ сразу не освободят Крым и Донбасс – Бадрак

05:20

Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблокамиВидео

05:05

Доллар пробьет потолок: когда ждать резкого взлета на валютном рынкеВидео

04:36

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Ракам - неожиданный поворот, Львам - обман, Девам - триумфВидео

03:40

Атакует невыносимая жара: синоптики рассказали, какой будет погода на День НезависимостиВидео

03:40

Как наточить терку для овощей: три самых эффективных способа

03:10

Устроят горе в День Независимости: астролог назвала регион, из которого нужно уехать до 24 августаВидео

02:40

Будут как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

02:04

93-летняя вдова Шона Коннери в бикини показала отдых на яхте

01:33

"Они у вас не соединяются?": Волочкова расставила ноги на камеру, Николаеву понравилось

00:51

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

16 августа, вторник
23:23

Как использовать беᴫизну не по назначению: устранит засоры и спасет от плесени

23:15

Должны быть готовы: оккупанты могут "поздравить" Украину с Днем Независимости ракетамиВидео

23:01

Россия обстреливает Украину по 800 раз ежедневно - ЗалужныйВидео

22:51

Зеленский намекнул на новую "бавовну": призвал крымчан не приближаться к объектам РФВидео

22:13

Несите огнетушитель: Надежда Мейхер в платье-сетке зачаровала пышными изгибами

22:03

Хочет помирить Украину и РФ: Эрдоган неожиданно прибудет на встречу с ЗеленскимВидео

21:59

Угроза ракетного удара по Киеву: эксперт предупредил, когда ждать обстрелаВидео

Реклама
21:41

Украинцев предупредили об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории БеларусиВидео

21:25

"Инфраструктура РФ должна быть разрушена": у Зеленского рассказали о взрывах в КрымуВидео

21:21

"Меня стошнит": Огневич показала, как в Крыму украли ее песню и перепели на русскомВидео

21:20

"Трусы на голову натягивать - ну такое": Дашу Квиткову осудили за излишне откровенные фото в бикини

20:58

Погибло сразу 100 россиян: в Лисичанске разнесли оккупантовВидео

20:45

От базы РФ остались руины: первые фото из-под Джанкоя после взрывов и пожараВидео

20:07

WhiteBIT запустила собственные токены WBT, которые были раскуплены за 15 минут после старта торгов

19:58

Люди бегут: оккупанты в панике ввели чрезвычайное положение и хотят закрыть выезд из КрымаВидео

19:57

Взрыв в казарме оккупантов: новые детали "хлопка" под СимферополемВидео

19:49

Соседи уже не успели спасти: на Херсонщине оккупанты убили учительницу французского языкаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять