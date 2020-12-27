Онлайн-обучение во время локдауна: Шкарлет раскрыл детали

Перерыв в образовательном процессе будет максимум неделю, подчеркнул глава МОН.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал предстоящий переход на дистанционное обучение в связи с ужесточением карантина в январе 2021 года.
В интервью изданию Strana.ua он рассказал об онлайн-платформе для смешанного и дистанционного обучения 5-11 классов.
"Я не расцениваю это как локдаун. Это скорее каникулы. В большинстве школ и так будут каникулы. Перерыв в образовательном процессе будет максимум неделю". - пояснил глава МОН.
Он уточнил, что онлайн-платформа для дистанционного обучения, кроме видеоуроков, предусматривает:
- тесты;
- задания для самостоятельной работы учащихся;
- методические рекомендации для учителей;
- личный кабинет ученика и учителя (виртуальный класс) с отслеживанием учебного прогресса и выполнения задач.
"После весеннего опыта мы проанализировали проект, в том числе изучили международный опыт и решили трансформировать проект в оптимальный формат. На сегодняшний день речь о трансляции на телевидении не идет. Ведь ВШО весной и ВШО сейчас – это две разные истории", - добавил Шкарлет.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении новых карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.