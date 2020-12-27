Онлайн-обучение во время локдауна: Шкарлет раскрыл детали

В Украине планируется онлайн-обучение / УНИАН

Министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал предстоящий переход на дистанционное обучение в связи с ужесточением карантина в январе 2021 года.

В интервью изданию Strana.ua он рассказал об онлайн-платформе для смешанного и дистанционного обучения 5-11 классов.

"Я не расцениваю это как локдаун. Это скорее каникулы. В большинстве школ и так будут каникулы. Перерыв в образовательном процессе будет максимум неделю". - пояснил глава МОН.

Он уточнил, что онлайн-платформа для дистанционного обучения, кроме видеоуроков, предусматривает:

тесты;

задания для самостоятельной работы учащихся;

методические рекомендации для учителей;

личный кабинет ученика и учителя (виртуальный класс) с отслеживанием учебного прогресса и выполнения задач.

"После весеннего опыта мы проанализировали проект, в том числе изучили международный опыт и решили трансформировать проект в оптимальный формат. На сегодняшний день речь о трансляции на телевидении не идет. Ведь ВШО весной и ВШО сейчас – это две разные истории", - добавил Шкарлет.

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