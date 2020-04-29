На онлайн-уроке учитель назвала Евгения и Бориса Патонов братьями

Онлайн-школа продолжает тиражировать ошибки/ Фото: скриншот

Во время онлайн-уроков на занятии по истории для 5 класса учительница рассказала детям, что Борис и Евгений Патон – это братья, хотя, на самом деле, они являются отцом и сыном.

"Ежегодно украинские ученые делают 15 тысяч изобретений. Вы видите братьев Евгения и Бориса Патона, вы видите кардиохирурга Николая Амосова, именно он сделал операцию на метральном клапане. Вы видите Марину Вязовскую - ученую-математика, выпускница лицея 145, после окончания вуза она начала заниматься наукой и доказала формулу, которую не мог доказать никто в течение нескольких столетий", - рассказала учительница.

Главный редактор КП в Украине Оксана Богданова в Facebook отметила и другие неточности в лекции педагога.

"Николай Амосов провел операцию, о котором упоминает учитель, в 1963 году. Марина Вязовская сейчас живет в Швейцарии и работает в Швейцарском федеральном технологическом институте. Из Украины она уехала лет 10 назад", - поправила она учителя.

Напомним, учительница истории Элла Сытник, давая онлайн-урок Революция достоинства и российско-украинская война отличилась несколько экстравагантной выходкой – надела на голову кастрюлю.

Ранее Элла Сытник допустили в онлайн-уроке по истории для учеников 5 класса серьезную ошибку - перепутав российских императоров. Императора Николая I (он же "Палкин") с его правнуком - императором Николаем II (он же "Кровавый").