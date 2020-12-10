Опасно для здоровья: АМКУ оштрафовал некоторых производителей молочки

Антимонопольный комитет призвал не покупать продукцию этих компаний.
АМКУ на миллионы гривен оштрафовал 6 украинских производителей молочной продукции за добавление растительных жиров и смесей неизвестного происхождения в продукцию с маркировкой "сливочное масло" и "сыр".
Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила пресс-служба комитета.
"С точки зрения закона, сливочное масло и твердый сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могу входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция не может называться "маслом" или "сыром", – объяснили в АМКУ.
Так, Антимонопольный комитет оштрафовал следующие компании, вводившие в заблуждение потребителей:
- Староконстантиновский молочный завод (Хмельницкая область). Сумма штрафа – 84,9 млн грн.
- Деражнянский молочный завод (Хмельницкая область) – 9,5 млн грн.
- Компания Вивальди Д (Днепропетровская область) – 6,9 млн грн.
- Компания Интер-мол (Днепропетровская область) – 4 млн грн
- Компания ОМПК Славия (Сумская область) – 3,5 млн грн
- Компания Ива-арт (Ивано-Франковская область) – 2,8 млн грн
При этом АМКУ отмечает, что Интер-мол оштрафована уже во второй раз за вводящую в заблуждение маркировку молочной продукции.
Отмечается, что такая продукция может нанести вред здоровью человека.
Всего в 2020 году антимонопольный комитет оштрафовал недобросовестных производителей молочной продукции на сумму 140 млн грн.
- Как ранее писал Главред, ученые назвали сыр, в котором сыр присутствует только в названии. Чтобы не оказаться на больничной койке, от него лучше отказаться вообще.