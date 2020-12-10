УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Опасно для здоровья: АМКУ оштрафовал некоторых производителей молочки

10 декабря 2020, 22:21
Прослушать новость
Остановить

Антимонопольный комитет призвал не покупать продукцию этих компаний.

масло, молоко, сыр, творог
АМКУ оштрафовал 6 производителей молочки / Вконтакте

АМКУ на миллионы гривен оштрафовал 6 украинских производителей молочной продукции за добавление растительных жиров и смесей неизвестного происхождения в продукцию с маркировкой "сливочное масло" и "сыр".

Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила пресс-служба комитета.

"С точки зрения закона, сливочное масло и твердый сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могу входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция не может называться "маслом" или "сыром", – объяснили в АМКУ.

Так, Антимонопольный комитет оштрафовал следующие компании, вводившие в заблуждение потребителей:

  • Староконстантиновский молочный завод (Хмельницкая область). Сумма штрафа – 84,9 млн грн.
  • Деражнянский молочный завод (Хмельницкая область) – 9,5 млн грн.
  • Компания Вивальди Д (Днепропетровская область) – 6,9 млн грн.
  • Компания Интер-мол (Днепропетровская область) – 4 млн грн
  • Компания ОМПК Славия (Сумская область) – 3,5 млн грн
  • Компания Ива-арт (Ивано-Франковская область) – 2,8 млн грн

При этом АМКУ отмечает, что Интер-мол оштрафована уже во второй раз за вводящую в заблуждение маркировку молочной продукции.

Отмечается, что такая продукция может нанести вред здоровью человека.

Всего в 2020 году антимонопольный комитет оштрафовал недобросовестных производителей молочной продукции на сумму 140 млн грн.

АМКУ продукт новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Опасно для здоровья: АМКУ оштрафовал некоторых производителей молочки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуарВ Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всегоПоявилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего Журналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программуЖурналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программу В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19 Внезапно скончалась главред Натали: врач раскрыл последнюю волюВнезапно скончалась главред Натали: врач раскрыл последнюю волю
Следующий материал

Последние новости

23:05
Ляшко назвал сроки, когда коронавирус в Украине пойдет на спад​
23:03
В Раде назвали условие досрочного введения локдауна Видео
22:40
На 20% вероятнее: названа категория людей, которая умрет от первого инфаркта Видео
22:25
В Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в Украине Видео
22:21
Опасно для здоровья: АМКУ оштрафовал некоторых производителей молочки
Реклама
22:04
Коронавирус в Украине 10 декабря: поставлены еще более 13 тыс. диагнозов Видео
21:59
Украина начала праздновать Хануку: что надо знать о празднике Фото Видео
21:33
Одиозная Маруся Звиробий идет на довыборы в Раду от Евросолидарности
21:24
Захват Крыма: Евросоюз продлил санкции против России Видео
21:23
6-дневное погружение в темноту в декабре 2020: что нужно знать о заявлении NASA Видео
21:08
В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19 Видео
21:07
Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах Видео
20:57
Стража 2021 - трейлер и дата выхода экранизации романов Пратчетта Видео
20:56
​Британцы массово жалуются на аллергию после вакцинации от COVID-19​ Видео
20:41
Профилактика коронавируса: врач раскрыл важные факты Видео
20:33
У Зеленского сделали громкое заявление о ситуации на Донбассе Видео
20:30
"Амбиции выше компетенции": в Минобороны пожаловались на Бутусова Видео
20:26
Локдаун в Украине: у Зеленского рассказали о новых выплатах для предпринимателей Видео
20:04
В МОН поведали о сексуальном воспитании школьников
19:58
В КСУ сделали неожиданное заявление в ответ на оценку Венецианской комиссии Видео
Реклама
19:45
С чем носить длинную юбку зимой, чтобы выглядеть стильно Видео
19:40
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
19:26
Названы продукты, которые помогают выглядеть моложе Видео
19:24
Киев сковали 10-бальные пробки: гололед парализовал столицу Видео
19:11
Дмитрий Танкович объяснил, почему боится момента, когда дочь пойдет в школу
19:09
Для решения проблемы долгов ТКЭ перед Нафтогазом нужно консолидировать позицию — Ассоциация
18:53
​Украинцев предупредили об опасности из-за ледяного дождя​ Видео
18:50
Кравчук объяснил, почему Россия проигрывает битву за Армению, Беларусь и Азербайджан Видео
18:39
Стало известно, сколько Джонни Депп получил за увольнение с роли Гриндевальда
18:25
Степанов рассказал, кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь Видео
17:54
Мощный удар по экономике Литвы: в Вильнюсе дали ответ на новый призыв Тихановской Видео
17:41
В Кабмине объяснили ситуацию с работой транспорта во время жесткого карантина в Украине Видео
17:37
Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год в Украине ​ Видео
17:35
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
17:30
Одесская крюинговая компания подделывала документы и обдирала моряков - СМИ
17:07
Должность вице-премьер-министра по вопросам ТЭК необходимо вернуть - эксперт
17:02
"Улучшение перед смертью": медики рассказали о ситуации с COVID-19 в Украине Видео
16:59
Pornhub запретил скачивания из-за скандала с запрещенными видео
16:52
В Минздраве рассказали, почему локдаун не ввели на Новый год Видео
16:50
Это неконституционно: в Слуге народа взбунтовались против локдауна Видео
Реклама
16:30
Концерты на Новогодние праздники - куда можно пойти в Киеве
16:15
Комаровский назвал опасность типичного симптома коронавируса Видео
16:15
В Германии отреагировали на призывы США по Северному потоку-2 Видео
16:08
Клариса - дата выхода и первый тизер сериала-продолжения Молчания ягнят Видео
15:55
Жесткий локдаун в январе: в Минздраве назвали все запреты Видео
15:49
В Украине в продажу поступила долгожданная ролевая игра Киберпанк 2077: где купить
15:22
"Будет жарко!": раскрылась правда об отдыхе Королевой в Африке Видео
15:21
Внезапно скончалась главред Натали: врач раскрыл последнюю волю
15:11
Эрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного Карабаха Видео
14:56
Карнавала не будет: в Украине запретили новогодние вечеринки в ресторанах Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять