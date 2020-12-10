Опасно для здоровья: АМКУ оштрафовал некоторых производителей молочки

АМКУ оштрафовал 6 производителей молочки / Вконтакте

АМКУ на миллионы гривен оштрафовал 6 украинских производителей молочной продукции за добавление растительных жиров и смесей неизвестного происхождения в продукцию с маркировкой "сливочное масло" и "сыр".

Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила пресс-служба комитета.

"С точки зрения закона, сливочное масло и твердый сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могу входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция не может называться "маслом" или "сыром", – объяснили в АМКУ.

Так, Антимонопольный комитет оштрафовал следующие компании, вводившие в заблуждение потребителей:

Староконстантиновский молочный завод (Хмельницкая область). Сумма штрафа – 84,9 млн грн.

Деражнянский молочный завод (Хмельницкая область) – 9,5 млн грн.

Компания Вивальди Д (Днепропетровская область) – 6,9 млн грн.

Компания Интер-мол (Днепропетровская область) – 4 млн грн

Компания ОМПК Славия (Сумская область) – 3,5 млн грн

Компания Ива-арт (Ивано-Франковская область) – 2,8 млн грн

При этом АМКУ отмечает, что Интер-мол оштрафована уже во второй раз за вводящую в заблуждение маркировку молочной продукции.

Отмечается, что такая продукция может нанести вред здоровью человека.

Всего в 2020 году антимонопольный комитет оштрафовал недобросовестных производителей молочной продукции на сумму 140 млн грн.