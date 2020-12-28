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Опасность близко: эпидемиолог заявила об угрозе новой пандемии

28 декабря 2020, 22:47

Украине и миру стоит ждать новых пандемий.

Врач заявила о новой угрозе / Reuters

Врач-эпидемиолог Ирина Колесникова заявила, что миру грозят новые пандемии​, которые нельзя предугадать.

"Сейчас мы находимся в седьмой пандемии холеры, но с бактериальными инфекциями мы можем успешно бороться, поэтому до сих пор не все знают, что продолжается пандемия холеры. А вот что касается вирусов, есть фраза "часы пандемии тикают", и мы не знаем, сколько там сейчас времени. Пандемию нельзя предугадать, можно лишь готовиться к ней, чтобы минимизировать последствия, и сейчас мы видим, насколько это важно", - говорит медик.

При этом эпидемиолог назвала проблемой слишком большую популярность антибиотиков в Украине.​

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"Микромир значительно быстрее приспосабливается ко всем нашим реакциям на его существование, найти новый вид антибиотиков, например, значительно дольше, чем возбудитель заболевания будет к нему приспосабливаться. Для нашей страны это большая проблема – бесконтрольное употребление антибиотиков, когда их сами себе назначают, потому что это "кому-то из соседей помогло" или "мама покупала лецитин для цыплят, им помогла, а нам тем более поможет". Даже в птицеводстве использование антибиотиков должно контролироваться", - подчеркнула Колесникова, передает Украина 24.

Пандемия - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье пандемия коронавируса
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