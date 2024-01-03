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ОПК Украиины и России: пример для сравнения масштабов

Олег Макаров
3 января 2024, 06:29
Наши "крутые" достижения в сфере ВПК по количеству предприятий и рабочих это лишь как две Челябинские области.
ОПК Украиины и России: пример для сравнения масштабов
Украине следует и дальше наращивать темпы развития ОПК / фото: ua.depositphotos.com

Сейчас на "оборонку" работает более 500 производств и 300 тысяч работников. Только по производству дронов у нас теперь есть 200 компаний - на днях похвастался министр стратегических отраслей Камышин.

Много это или мало?

Начнем с того, что согласно данным статистики в сфере машиностроения у нас зарегистрировано более 7000 предприятий. Еще 11000 предприятий работают в сфере металлообработки. А если добавить услуги по ремонту, то наберется еще несколько десятков тысяч предприятий. То есть, мы сейчас используем менее 1% предприятий, которые могли бы что-то делать для обороны.

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А теперь давайте сравним это с Россией. Честно говоря, мне лень долго рыть эту информацию, но я нашел такую новость:

На челябинском форуме министр промышленности региона Павел Рыжий привел такую статистику:

В начале этого года в реестре ОПК у нас насчитывалось 23 предприятия. Когда начались известные события, мы очень активно работали для того, чтобы это число увеличилось. Связано это было в первую очередь с тем, что сотрудники, работающие на ОПК, не подлежали частичной мобилизации. На сегодняшний день список предприятий ОПК в Челябинской области насчитывает 190 организаций, — сказал Павел Рыжий. Также по словам министра, на предприятиях, выполняющих гособоронзаказ или мобилизационное задание, сейчас работают 148 тыс. человек.

Понимаете масштаб?

Наши "крутые" достижения в сфере ВПК по количеству предприятий и рабочих это лишь как две Челябинские области.

Потому что у нас это только 1%, а в Челябинской обл это 50% промышленных компаний.

И после этого у нас серьезно размышляют о победе, если мы не можем привлечь к процессу даже существующие компании?

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Кто такой Павел Верновский?

Павел Верновский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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ОПК
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