Опрос от Зеленского: как будут выглядеть и работать волонтеры

Возле участков в Киеве, преимущественно, будет работать по два человека, иногда – по одному.
Волонтеры, которые в воскресенье, 25 октября, в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".
Интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах, сообщает УП со ссылкой на собеседника, знакомого с процессом.
Возле участков в Киеве, преимущественно, будет работать по два человека, иногда – по одному.
Они будут работать с 8:00 до 20, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.
Волонтеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.
Кроме того, им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.
Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды волонтеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.
Интервьюеров координируют через Telegram ответственные в районе люди. Также для них подготовлены видео- и текстовые инструкции.
Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020 - они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- А первый вопрос был: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- 13 октября в свежем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.