Опрос от Зеленского: как будут выглядеть и работать волонтеры

Волонтеры будут в специальных манишках / Украинская правда

Волонтеры, которые в воскресенье, 25 октября, в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".

Интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах, сообщает УП со ссылкой на собеседника, знакомого с процессом.

Возле участков в Киеве, преимущественно, будет работать по два человека, иногда – по одному.

Они будут работать с 8:00 до 20, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Волонтеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.

Кроме того, им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.

Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды волонтеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.

Интервьюеров координируют через Telegram ответственные в районе люди. Также для них подготовлены видео- и текстовые инструкции.

Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: