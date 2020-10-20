Опрос показал, что украинцы думают о намерении Зеленского услышать их мнение

Больше всего веры в искренность намерений и доверия к ответам на 5 вопросов от Зеленского - у жителей запада страны.
Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос в день выборов 25 октября наделал много шума в обществе и разделил его пополам. В частности, свежий опрос показал, что 41% украинцев не будут доверять результатам "всенародного опроса" от Зеленского, а 43% - будут им доверять.
Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 17-19 октября.
По информации, 44% респондентов считают, что этот опрос - искреннее намерение президента услышать мнение большинства, 44% - что это политическая технология для достижения собственных целей.
Также опрос показал, что больше всего веры в искренность намерений и доверия к ответам на 5 вопросов от Зеленского - у жителей запада страны.
Вместе с тем, 55% респондентов на время опроса намеревались принять участие в опросе президента.
Опрос украинцев проводился с 17 по 19 октября - КМИС провел 505 интервью методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, в выборку не включаются оккупированные территории.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% - для показателей близких к 25%, 2,7% - для показателей близких к 10%.
Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020 - они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- А первый вопрос был: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- 13 октября в свежем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.