Опрос показал, что украинцы думают о намерении Зеленского услышать их мнение

Мнения украинцев об опросе Зеленского разделились / УНИАН

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос в день выборов 25 октября наделал много шума в обществе и разделил его пополам. В частности, свежий опрос показал, что 41% украинцев не будут доверять результатам "всенародного опроса" от Зеленского, а 43% - будут им доверять.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 17-19 октября.

По информации, 44% респондентов считают, что этот опрос - искреннее намерение президента услышать мнение большинства, 44% - что это политическая технология для достижения собственных целей.

Также опрос показал, что больше всего веры в искренность намерений и доверия к ответам на 5 вопросов от Зеленского - у жителей запада страны.

Вместе с тем, 55% респондентов на время опроса намеревались принять участие в опросе президента.

Опрос украинцев проводился с 17 по 19 октября - КМИС провел 505 интервью методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, в выборку не включаются оккупированные территории.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% - для показателей близких к 25%, 2,7% - для показателей близких к 10%.

Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: