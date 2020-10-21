Опрос Зеленского ​под угрозой срыва - Нацполиция

В полиции заявили, что остаются в стороне от политических процессов, но будут пресекать провокации в день выборов.
В Национальной полиции Украины сообщили о возможной попытке сорвать анонсированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос на местных выборах 25 октября.
"Поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время селекторного совещания.
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Также Клименко призвал полицейских четко взаимодействовать с органами участковых избирательных комиссий для организации сопровождения, охраны документации и последующей охраны участковой избирательной комиссии.
По словам Клименко, полиция не дает оценку политическим событиям, а лишь предотвращает возможные провокации: "Полиция остается в стороне от политических процессов".
Опрос Зеленского - о чем ранее сообщал Главред
- Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
- 16 октября Зеленский объявил все пять вопросов, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020.
- Они будут касаться создания экономической зоны на Донбассе, пожизненного наказания за коррупцию, сокращения количества депутатов Рады до 300 человек, легализации марихуаны в медицинских целях и вопроса гарантий безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума.
- В ЦИК заявили, что комиссия не имеет никакого отношения к данному опросу, который не соответствует избирательному законодательству.