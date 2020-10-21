Опрос Зеленского ​под угрозой срыва - Нацполиция

В полиции заявили о возможном срыве опроса Зеленского 25 октября / УНИАН

В Национальной полиции Украины сообщили о возможной попытке сорвать анонсированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос на местных выборах 25 октября.

"Поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время селекторного совещания. ​

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Также Клименко призвал полицейских четко взаимодействовать с органами участковых избирательных комиссий для организации сопровождения, охраны документации и последующей охраны участковой избирательной комиссии.

По словам Клименко, полиция не дает оценку политическим событиям, а лишь предотвращает возможные провокации: "Полиция остается в стороне от политических процессов".​

Опрос Зеленского - о чем ранее сообщал Главред