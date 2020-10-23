Опрос Зеленского - суд вынес решение по поводу законности

Столичный суд вынес вердикт насчет иска о законности всеукраинского опроса 25 октября, который анонсировал Владимир Зеленский.
Окружной административный суд Киева принял решение о том, что план президента Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос в день местных выборов ничуть не нарушает права жителя Ивано-Франковщины, который подал исковое заявление о его противозаконности.
Об этом сообщают представители пресс-службы судебного учреждения. Иск к президенту Владимиру Зеленскому о противозаконности всеукраинского опроса 25 октября признали необоснованным и неподтвержденным достаточными доказательствами.
Судьи ОАСК решили, что обязательным условием для предоставления судом правовой защиты должно стать наличие реального нарушения прав лица в момент подачи искового заявления. Объявление каким-либо субъектом властных полномочий о намерениях что-либо совершить в будущем не может быть расценено как действие, которое нарушает права истца.
В конечном итоге, суд признал иск необоснованным и неподтвержденным достаточными доказательствами. И потому отказал в его удовлетворении.
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Опрос Зеленского - что было ранее:
13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов – 25 числа. Сначала президент не назвал вопросы, на которые предложат ответить украинцам.
Позже украинский лидер назвал два вопроса:
- Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
После этого СМИ узнали от Михаила Подоляка – советника главы Офиса президента Андрея Ермака, остальные три вопроса. Они звучат так:
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?