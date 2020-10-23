Опрос Зеленского - суд вынес решение по поводу законности

Владимир Зеленский / УНИАН

Окружной административный суд Киева принял решение о том, что план президента Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос в день местных выборов ничуть не нарушает права жителя Ивано-Франковщины, который подал исковое заявление о его противозаконности.

Об этом сообщают представители пресс-службы судебного учреждения. Иск к президенту Владимиру Зеленскому о противозаконности всеукраинского опроса 25 октября признали необоснованным и неподтвержденным достаточными доказательствами.

Судьи ОАСК решили, что обязательным условием для предоставления судом правовой защиты должно стать наличие реального нарушения прав лица в момент подачи искового заявления. Объявление каким-либо субъектом властных полномочий о намерениях что-либо совершить в будущем не может быть расценено как действие, которое нарушает права истца.

В конечном итоге, суд признал иск необоснованным и неподтвержденным достаточными доказательствами. И потому отказал в его удовлетворении.

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Опрос Зеленского - что было ранее:

13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов – 25 числа. Сначала президент не назвал вопросы, на которые предложат ответить украинцам.

Позже украинский лидер назвал два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

После этого СМИ узнали от Михаила Подоляка – советника главы Офиса президента Андрея Ермака, остальные три вопроса. Они звучат так: