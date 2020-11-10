Опубликовано первое фото Кернеса из Шарите

Фукс не сообщил подробностей о состоянии здоровья Кернеса.
В социальных сетях появилась первая фотография мэра Харькова Геннадия Кернеса, который продолжает проходить лечение после заражения коронавирусной инфекцией в немецкой клинике Шарите.
Фотографию опубликовал друг харьковского мэра, бизнесмен Павел Фукс в своем канале в Telegram во вторник, 10 ноября.
"Геннадий Адольфович передает привет из Шарите", - отмечается в сообщении.
Подробной информации о состоянии здоровья Кернеса Фукс не сообщил.Читайте такжеВ Сети сообщили о смерти мэра Харькова, у Кернеса информацию опровергли
Геннадий Кернес новости
- 15 сентября в городском совете Харькова заявили о том, что у Геннадия Кернеса двусторонняя пневмония, спровоцированная коронавирусной инфекцией COVID-19.
- 16 сентября Кернеса в экстренном порядке увезли на лечение за границу в немецкую клинику Шарите.
- Заместитель мэра Харькова Игорь Терехов 23 октября показал фотографию справки из клиники Шарите, в которой указано, что Кернес идет на поправку, а здоровью политика ничего не угрожает.
- В Харькове, где Кернес одержал победу на выборах мэра с результатом 60,34% голосов в первом туре, циркулирует множество слухов о серьезных проблемах со здоровьем у новоизбранного мэра. Полиция открывала уголовное дело по факту розыска политика, однако в скором времени производство закрыли.
- 8 ноября Геннадия Кернеса зарегистрировали мэром города Харькова на основании письма, которое он закрепил собственной электронной подписью.
Автор: Андрей Ганжа