Опубликовано первое фото Кернеса из Шарите

Геннадий Кернес передал привет из Шарите / УНИАН

В социальных сетях появилась первая фотография мэра Харькова Геннадия Кернеса, который продолжает проходить лечение после заражения коронавирусной инфекцией в немецкой клинике Шарите.

Фотографию опубликовал друг харьковского мэра, бизнесмен Павел Фукс в своем канале в Telegram во вторник, 10 ноября.

"Геннадий Адольфович передает привет из Шарите", - отмечается в сообщении.

Подробной информации о состоянии здоровья Кернеса Фукс не сообщил.Читайте такжеВ Сети сообщили о смерти мэра Харькова, у Кернеса информацию опровергли

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