"Оранжевых" областей в Украине уже 12: где самая худшая ситуация с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Украине обостряется/ Reuters

По свежим данным украинского Минздрава, по состоянию на сегодня, 7 октября, 12 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Об этом свидетельствует статистика индикаторов карантина на сайте ведомства.

Так, в оранжевую зону эпидемической опасности попадают Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

При этом в некоторых регионах наблюдается даже "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Наихудшей является ситуация в Херсонской области - 62.2%, Полтавской - 58.3% и Киевской - 54.6%.

Статистика по состоянию на утро, 7 октября / moz.gov.ua

Уровень заболеваемости по стране составляет 334 на 100 000 граждан. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (715 на 100 000), Луганской (687), Харьковской (477), Запорожской (432) и Сумской (424). По состоянию на 7 октября, только в Кировоградской области уровень заболеваемости в пределах порогового значения в 75 случаев на 100 000 жителей – там показатель 74.

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В Киеве уровень заболеваемости Covid – 221 случай на 100 000 человек. Столица – в желтой зоне эпидопасности.

Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 7 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 125 жителей страны. В том числе заболел 1421 ребенок и 341 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 541 человек; летальных случаев - 314 (сутками ранее было 320); выздоровели - 4 380 человек.