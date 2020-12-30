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ОРДЛО превращают в ПМР: эксперт оценил худший сценарий для Донбасса

30 декабря 2020, 04:50
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Георгий Тука прокомментировал вероятность разрушения антипутинской коалиции в Европе.

Война на Донбассе
Война на Донбассе / УНИАН

Развитие событий говорит о том, что ситуация на Донбассе идет по приднестровскому сценарию.

Об этом бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и бывший глава Луганской ВГА, Георгий Тука пишет в материале на Главреде.

Эксперт прогнозирует, что на Донбассе ситуация будет оставаться в таком же неопределенном виде, как в последние месяцы 2020-го – не будет ни войны, ни мира.

В то же время худшим сценарием для Донбасса он считает выход Украины из минского процесса.

"Это приведет к разрушению антипутинской коалиции в Европе, после чего в краткие сроки будут отменены санкции, введенные против Российской Федерации, а также существенно снизится уровень поддержки Украины", - уверен бывший замминистра.

Оценивая международную реакцию на события на Донбассе эксперт с опаской оценил победу на выборах в США Джо Байдена: "К власти в Штатах пришел президент-демократ, а именно во времена президентства Барака Обамы, представителя Демпартии, Соединенные Штаты демонстрировали отстраненность по украинскому вопросу или, как говорят дипломаты, "осторожность" в отношении Украины. Штаты не торопились помогать нам. Потому я очень сдержанно отношусь к тому, что к власти в США придет очередной демократ – Джозеф Байден. Не стоит особо рассчитывать на то, что произойдут изменения к лучшему в позиции Соединенных Штатов".

Читайте такжеКравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФОн убежден, что роль Великобритании в урегулировании будет минимальна и ожидать какого-либо оживления отношений между Лондоном и Киевом не стоит.

Эксперт уточнил, что предстоящая смена канцлера в Германии может стать причиной неопределенности позиции Берлина по Донбассу.

"При этом Франция будет подыгрывать Германии в противостояние Америке, ведь большинство французских политиков всегда были настроены по отношению к американцам весьма прохладно. Такой дуэт Германии и Франции, противостоящий Соединенным Штатам, может отрицательно сказаться на дальнейшем процессе решения российско-украинских проблем", - добавил Тука.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Георгий Тука новости Украины новости Донбасса
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