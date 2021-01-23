"Организация убийства": в Киеве экс-шишка СБУ сбежал после задержания – СМИ

В столице был задержан Нескромный, однако его упустили, узнали журналисты.
В Киеве в пятницу днем, 22 января, правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескромного, его подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.
Нескромный задержан у бизнес-центра IQ, однако потом скрылся прямо в наручниках, пишет Страна со ссылкой на источники.
Из-за побега экс-СБУшника правоохранители объявили план Перехват, на границе Украины установлены маячки.
"…Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк", – отметило издание.
- Напомним, Дмитрий Нескромный занял пост первого замглавы СБУ в 2019 году, а был уволен с должности в марте 2020-го.
- Андрея Наумову СМИ обвиняли в том, что он записал авто и недвижимость на родственников.
Автор: Екатерина Присяжнюк