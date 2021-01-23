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"Организация убийства": в Киеве экс-шишка СБУ сбежал после задержания – СМИ

23 января 2021, 08:45
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В столице был задержан Нескромный, однако его упустили, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что Нескромный после задержания сбежал от правоохранителей – Новости Киева сегодня
Дмитрий Нескромный после задержания сбежал от правоохранителей, выяснили журналисты / Скриншот с ssu.gov.ua

В Киеве в пятницу днем, 22 января, правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескромного, его подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Нескромный задержан у бизнес-центра IQ, однако потом скрылся прямо в наручниках, пишет Страна со ссылкой на источники.

Из-за побега экс-СБУшника правоохранители объявили план Перехват, на границе Украины установлены маячки.

Журналисты выяснили, что Нескромный после задержания сбежал от правоохранителей – Новости Киева сегодня
Дмитрий Нескромный после задержания сбежал от правоохранителей, выяснили журналисты / strana.ua

"…Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк", – отметило издание.

В столице задержан Расюк, выяснили журналисты – Новости Киева сегодня
В столице задержан Андрей Расюк, выяснили журналисты / strana.ua
  • Напомним, Дмитрий Нескромный занял пост первого замглавы СБУ в 2019 году, а был уволен с должности в марте 2020-го.
  • Андрея Наумову СМИ обвиняли в том, что он записал авто и недвижимость на родственников.
новости Киева Дмитрий Нескромный Андрей Наумов
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