"Организация убийства": в Киеве экс-шишка СБУ сбежал после задержания – СМИ

Дмитрий Нескромный после задержания сбежал от правоохранителей, выяснили журналисты / Скриншот с ssu.gov.ua

В Киеве в пятницу днем, 22 января, правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескромного, его подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Нескромный задержан у бизнес-центра IQ, однако потом скрылся прямо в наручниках, пишет Страна со ссылкой на источники.

Из-за побега экс-СБУшника правоохранители объявили план Перехват, на границе Украины установлены маячки.

Дмитрий Нескромный после задержания сбежал от правоохранителей, выяснили журналисты / strana.ua

"…Также по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк", – отметило издание.

В столице задержан Андрей Расюк, выяснили журналисты / strana.ua