Оргия у храма в Хмельницком: появилось новое признание "героев" скандала

В Хмельницком подростки угодили в секс-скандал / t.me/s/catars_is

Получил продолжение скандал в Хмельницком, где двое подростков занялись оральным сексом на территории православного храма.

Ранее Telegram-канал Катарсис опубликовал видео с извинениями главных героев скандала. Ими оказались 18-летний Никита Савченко, а его подруга - несовершеннолетняя Мария Муравская.

Позднее подростки записали новое видео, в котором также просят прощения за свой поступок.

"Хмельницкие унтерменши так боятся получить по еб*лу, что записали еще по видосу. Также к нам попал номер телефона Никитоса. Телеграмму на нем нет, но если посмотреть через getcontact - это точно наш пассажир", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Секс-скандал в Хмельницком: