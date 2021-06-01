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Оргия у храма в Хмельницком: появилось новое признание "героев" скандала

1 июня 2021, 14:43
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Подростки попросили прощения за свой поступок.

Никита Савченко и Мария Муравская
В Хмельницком подростки угодили в секс-скандал / t.me/s/catars_is

Получил продолжение скандал в Хмельницком, где двое подростков занялись оральным сексом на территории православного храма.

Ранее Telegram-канал Катарсис опубликовал видео с извинениями главных героев скандала. Ими оказались 18-летний Никита Савченко, а его подруга - несовершеннолетняя Мария Муравская.

Позднее подростки записали новое видео, в котором также просят прощения за свой поступок.

"Хмельницкие унтерменши так боятся получить по еб*лу, что записали еще по видосу. Также к нам попал номер телефона Никитоса. Телеграмму на нем нет, но если посмотреть через getcontact - это точно наш пассажир", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Секс-скандал в Хмельницком:

  • Ранее сообщалось о том, что подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.
  • На видео юноша сначала показывает себя и девушку, а затем переводит камеру на храм, и завил: "Православненько".
  • Как выяснили журналисты "герои" этого видео – 18-летний Никита Савченко и Маша Муравская. Друзья девушки сообщили, что она несовершеннолетняя.
  • Вскоре "звезды сети" назвали свой поступок глупым, после резонанса в Сети.
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