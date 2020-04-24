Оружие к бою: в Сети появилось зрелищное видео о новых украинских ракетах

Новейшая ракета на вертолете / скриншот из видео

Украинские конструкторы оружия заканчивают разработку нового высокоточного ракетного комплекса, который планируется к установке на модернизированные вертолеты модели Ми-8МСБ-В.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Defense Express. По их данным, речь идет о новой ракете РК-10, которая должна будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І.

Как заявляют конструкторы, сейчас они заканчивают разработку новой ракеты с дальностью десять километров, которая заменит уже взятый на вооружение комплекс Барьер-В с дальностью восемь километров.

Ракету также будут использовать в составе высокоточного комплекса вооружения украинских вертолетов.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины и военный эксперт Игорь Романенко заявлял о том, что испытание ракетного оружия в Украине успешно продвигается вперед -в том числе ракеты Нептун, РСЗО Ольха и ОТРК Гром-2.