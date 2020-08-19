"Оружие в руках врага": генпродюсер Суспильного прокомментировал скандал с певцом-сиротой

Максим Ткачук / volyn.com.ua

Руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не может отменить решение о запрете 12-летнему сироте Максиму Ткачуку принимать участие в отборе на детское Евровидение.

Об этом во вторник, 18 августа 2020 года написал генеральный продюсер телеканала Суспильне UA Ярослав Лодыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

"К сожалению, никого из нас не учили противодействовать гибридной (информационной в том числе) войне, которую развязали против нашей страны. Поэтому и ошибки возможны. Стать инструментом в политических разборках и даже оружием в руках врага - не так уж и трудно. Но призываю нас всех не ссориться, а искать выход", ‒ написал он.

По словам Лодыгина, вместо права участвовать в детском Евровидении Максиму Ткачуку предложили помочь записать дебютный альбом в Доме звукозаписи.

"Мы не можем отменить решение, потому что нарушение порядка произошло, но Общественный вещатель признает талант Максима, поэтому предлагает возможность сделать запись своего дебютного альбома в сотрудничестве с нашими творческими коллективами (Симфонический оркестр и Хор Украинского радио) на базе уникального Дома звукозаписи, где делали свои записи все крупнейшие украинские звезды разных времен - от Софии Ротару до Океана Эльзы", ‒ подытожил Лодыгин.

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Напомним, 17 августа 2020 года стало известно, что 12-летнему волынскому сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-списке претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники НОТУ аннулировали заявку.

Как позднее рассказал руководитель правления НОТУ Зураб Аласания, заявку Ткачука аннулировали, поскольку он весной 2020 года участвовал и победил с песней Смуглянка в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне ‒ по той причине, что конкурс в Великобритании был организован представительством исполнительной власти России.