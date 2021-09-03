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Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые

3 сентября 2021, 20:54
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Особых проблем с наличием мест в больницах для пациентов с COVID-19 не предвидится, так как в Украине много переболевших.

коронавирус
Ученые спрогнозировали ситуацию в Украине с коронавирусом / Фото Reuters

Украинские ученые рассказали о том, в нашей стране прогнозируют рост числе случаев коронавируса этой осенью и ухудшение эпидемиологической ситуации вплоть до критической, что вызовет необходимость введения жестких ограничительных мер, вплоть до тотального карантина, чтобы снизить смертность, пишет 24 канал.

Когда ухудшится ситуация с коронавирусом?

Как рассказал член рабочей группы НАН Игорь Иванов, еще в августе в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом составляло 3% в день или 20% в неделю. С начала осени - в первые недели сентября - ожидают от 3 до 3,5 тысячи инфицированных ежедневно.

Будет ли коллапс в больницах?

По его словам, особых проблем с наличием мест в больницах для пациентов с COVID-19 не предвидится, так как в Украине много переболевших, соответственно штамм "Дельта" распространяется медленнее, чем в других странах.

Прогнозы ученых о смертности

В НАН полагают, что показатель летальных случаев при третьей волне коронавируса составит около 50 тысяч, то есть не меньше, чем во время предыдущих двух, но "с коррекцией на вакцинацию".

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Введение тотального карантина

Иванов считает, что властям Украины следует вводить тотальный карантин, когда ситуация будет приближаться к критической.

"Не в самый последний момент, так как карантин начинает действовать через 2-3 недели", - сказал член рабочей группы НАН.

Также ученый озвучил мнение, что в пик новой волны COVID-19 стоит ограничивать доступ не привитых граждан к объектам инфраструктуры, управление которыми следует передать вакцинированным.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро пятницы, 3 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2693 жителей страны. В том числе заболел 171 ребенок и 40 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 826 человек; летальных случаев - 45; выздоровели 1 112 человек.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта.

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